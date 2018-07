Polícia odviedla Dávida Brtvu odsúdeného v kauze BMG Invest

Brtvu odviedli policajti spred súdu, kde sa malo rozhodnúť o jeho podmienečnom prepustení.

10. júl 2018 o 9:12 (aktualizované 10. júl 2018 o 9:50) TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



TRNAVA. Právoplatne odsúdeného Dávida Brtvu z kauzy skrachovaných nebankových spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia v utorok ráno v Trnave zadržali príslušníci kriminálnej polície, dôvodom bolo dodanie do výkonu trestu odňatia slobody.

Stalo sa tak pred budovou Okresného súdu v Trnave tesne pred verejným zasadnutím, na ktorom sa malo rozhodovať o jeho podmienečnom prepustení.

Odsúdený je nespokojný

Súd verejné zasadnutie odročil na koniec augusta pre neistotu príslušnosti na rozhodovanie, keďže nie je známe, kde si bude Brtva odpykávať zvyšok trestu odňatia slobody.

Obhajca Miloš Maďar po zadržaní klienta hovoril o frustrácii z konania súdov.

,,Mám pocit, že sme fackovacím panákom medzi súdmi, ktoré vydajú príkaz na zatknutie, potom ho zrušia z dôvodu žiadosti o podmienečné prepustenie, potom sa znova dozvieme o príkaze na zatknutie,“ povedal.

Brtva podľa neho s políciou komunikoval, uviedol adresy, na ktorých sa zdržiaval, no nikto ho tam nehľadal.

Dávid Brtva podľa neho spĺňa všetky podmienky na to, aby mohol byť podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, keďže je reálne na slobode, v jeho prípade by to znamenalo, že by si nemusel odsedieť zvyšok z deväťročného trestu.

Za sebou má už viac ako dve tretiny uloženého trestu, má dobré hodnotenie z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach, ako aj priaznivú resocializačnú prognózu.

Trest Brtvovi potvrdili

Najvyšší súd SR koncom marca potvrdil tresty Špecializovaného trestného súdu, podľa ktorého si má Dávid Brtva odsedieť deväťročný trest, Patrik Pachinger sedemročný a zatiaľ neprávoplatne odsúdený Jozef Majský deväťročný trest odňatia slobody.

Dávid Brtva si už odsedel viac ako dve tretiny tohto trestu a požiadal o prepustenie na slobodu, aj keď reálne už na slobode bol od roku 2010.

O jeho žiadosti začiatkom júna rozhodoval Okresný súd v Trnave, zasadanie však odročil, pretože mu chýbali niektoré doklady zo Špecializovaného trestného súdu.

V utorok nemohol o podmienečnom prepustení rozhodovať opäť, pretože nie je isté, že Brtva skončí v ústave, ktorý je v jeho obvode.