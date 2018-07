Slovenská diplomatka na Novom Zélande neplatila nájom, chráni ju imunita

Majiteľ bytu vo Wellingtone Matthew Ryan prehral súd so slovenskou diplomatkou Evou Tvarožkovou.

10. júl 2018 o 9:48 Roman Cuprik

Správu budeme aktualizovať.

BRATISLAVA. Môže to byť hanebné, ale nič sa s tým nedá robiť. Tak zhodnotil zastupujúci premiér Nového zélandu Winston Peters prípad diplomatky zo Slovenska Evy Tvarožkovej.

Za nájom vo Wellingtone podľa majiteľa nehnuteľnosti Matthewa Ryana neplatila a dlží mu 20-tisíc novozélandských dolárov vrátane náhrady škôd.

Tribunál, ktorý rieši spory nájomcov, v utorok vyhlásil, že Tvarožková nič platiť nemusí, pretože ju chráni diplomatická imunita. Informoval o tom miestny spravodajský portál NZ Herald.

Ak by sa to stalo novozélandskému diplomatovi, krajina by zasiahla, dodal Peters.

"Áno, šli by sme po tom, urobili by sme to pre našu reputáciu," povedal Peters.

Tvarožková nie je zamestnankyňou slovenského ministerstva zahraničných vecí, nepôsobí na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a je zamestnancom Európskej služby pre verejnú činnosť, reagovalo ministerstvo zahraničných vecí.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Odišla skôr

Tvarožková podľa portálu stuff.co.nz mala s Ryanom podpísanú zmluvu na nájom do konca Septembra 2018 ale odišla skôr a zalačala bývať v inej nehnuteľnosti.

Ryan ju opísal ako problematickú nájomníčku, ktorá sa neustále sťažovala na podmienky v byte.

Keď jej raz prišiel po sťažnosti opraviť tepelné čerpadlo v hneve jej povedal, aby sa odsťahovala. Neskôr sa jej podľa vlastných slov prišiel ospravedlniť, ale ona to využila ako zámienku nehnuteľnosť opustiť.

Diplomatická imunita

Tribunál mu najprv v apríli dal za pravdu, a Tvarožková mala celú žiadanu sumu zaplatiť. Ignoroval však pritom jej diplomatickú imunitu.

Neskôr preto musel verdikt zmeniť.

Delegácia Európskej únie sa pre tamojšie média k prípadu nechcela vyjadrovať odkazujúc na diplomatickú imunitu.