Okresný súd musí znovu rozhodnúť o treste pre vlamača u Kňažka

Najvyšší súd zrušil rozsudok okresného súdu v časti o treste.

10. júl 2018 o 11:26 SITA

BRATISLAVA. Okresný súd Bratislava I bude znovu rozhodovať o treste pre vlamača, ktorý v januári minulého roku kradol v dome herca Milana Kňažka.

Najvyšší súd v utorok na verejnom zasadnutí vyhovel dovolaniu podanému ministerstvom spravodlivosti na podnet herca a zrušil rozsudok okresného súdu v časti o treste.

Výrok o vine Čecha Pavla Novotného ponechal súd v platnosti.

Mali porušiť zákon

Podľa dovolania, ktoré podala ešte bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, bol výrokom okresného súdu o treste porušený zákon v prospech obžalovaného.

Okresný súd totiž skonštatoval, že obžalovaný sa ku skutku nielen priznal a úprimne ho oľutoval, ale aj pomáhal objasniť trestnú činnosť.

To však podľa názoru dovolateľa nebolo preukázané. Okresný súd, ktorý obžalovanému uložil trest tri roky väzenia nepodmienečne tak podľa dovolania konal v rozpore z trestnou sadzbou za trestné činy krádeže, porušovania domovej slobody a poškodzovania cudzej veci, ktorá je v rozmedzí päť až 10 rokov.

Kňažko kritizoval úrady

Kňažko na utorkovom verejnom zasadnutí zdôraznil, že Novotný je recidivista, ktorý podobné skutky spáchal už 14 krát.

Konkrétny skutok podľa neho neobjasnil, vyšetrovanie naopak maril, keďže odmietol prezradiť, kto ho do jeho domu poslal.

Pre médiá tiež Kňažko povedal, že neverí, že by vlamač vnikol do jeho domu náhodne. Podľa jeho slov ho poslal niekto, kto "vie ovplyvniť políciu, prokuratúru a súdy".

"Jednoznačne to nebola náhoda, o tom niet najmenších pochýb," zdôraznil Kňažko. Zároveň v tomto prípade kritizoval postup štátnych orgánov.

Najvyšší súd v odôvodnení svojho rozhodnutia skonštatoval, že prvostupňový súd nesprávne vyhodnotil inštitút poľahčujúcej okolnosti, konkrétne nepovedal, na základe čoho vyhodnotil, že obžalovaný napomáhal pri objasňovaní skutku.

V takom prípade by podľa najvyššieho súdu musel napríklad uviesť spolupáchateľa, prípadne kto ho naviedol, či zúčastňovať sa na rekonštrukcii skutku a podobne.

Predseda senátu tiež pripomenul, že keďže bol obžalovaný zadržaný na mieste činu, prakticky nemal inú možnosť, ako sa priznať.

Pokiaľ ide o to, či skutok úprimne oľutoval, to mal podľa najvyššieho súdu prvostupňový súd objektívne skúmať, čo sa nestalo.

Na druhej strane najvyšší súd skonštatoval aj porušenie zákona v neprospech obžalovaného, konkrétne tým, že bol súdený za porušovanie domovej slobody aj spáchanie krádeže na mieste osobitnej ochrany, teda v dome alebo byte.

To je podľa najvyššieho súdu duplicitné. Najvyšší súd zároveň rozhodol, že obžalovaného, ktorý sa nachádza vo výkone trestu, berie do opätovného vynesenia verdiktu o treste do väzby.

"Zatiaľ som veľmi opatrný vo vyjadreniach, ale myslím si, že je to na dobrej ceste," povedal Kňažko na margo utorkového rozhodnutia. Dovolanie podľa vlastných slov podal preto, lebo mal pocit nespravodlivosti.

"Pocit nespravodlivosti je hlboko zakorenený v našej spoločnosti a ak má štát existovať, musí existovať spravodlivosť pre každého," dodal.

Pavel Novotný vnikol do domu herca Milana Kňaža v Bratislave v januári 2017 v nočných hodinách.

Podľa výsledkov vyšetrovania najskôr odcudzil hotovosť v rôznych menách a šperky v celkovej hodnote skoro desaťtisíc eur.

Následne ho herec, ktorý sa medzitým prebudil, postrelil do nohy legálne držanou zbraňou. Okresný súd Bratislava I odsúdil Novotného v júni 2017 na trest tri roky väzenia nepodmienečne. Obžalovaný ani prokurátor sa proti verdiktu neodvolali.