Opozícia sa podľa združenia sudcov snaží pôsobiť na rozhodovanie o Baránikovi

Sudcovia protestujú proti tlačovej besede strán opozície k pokute pre poslanca Baránika.

10. júl 2018 o 13:38 SITA

BRATISLAVA. Tlačová konferencia s opozičnými politikmi za strany SaS, OĽaNO, Sme rodina a Spolu v období pred rozhodnutím odvolacieho súdu podľa združenia sudcov preukazuje neprípustnú výraznú snahu opozície pôsobiť na rozhodovanie súdu vytváraním nepriameho tlaku v prospech neúspešného kolegu v súdnom spore.

Združenie sudcov Slovenska tak reaguje vo svojom stanovisku na tlačovú besedu opozície k pokute pre poslanca NR SR Alojza Baránika (SaS) dvestotisíc eur, ktorá sa konala 2. júla.

Združenie sudcov Slovenska dôrazne protestuje proti organizovaniu tlačovej konferencie.

Ako uvádza združenie vo svojom stanovisku, ktoré agentúre SITA dnes poskytol prezident Združenia sudcov Slovenska Juraj Sopoliga, tlačová beseda sa konala v období existencie neprávoplatného rozhodnutia prvostupňového súdu.

Poslanci podľa sudcov porušili sľub

Rovnako združenie protestuje voči "prezentovanému stanovisku, že neprávoplatné rozhodnutie súdu o priznaní satisfakcie za nemajetkovú ujmu je zastrašovaním opozície, lebo obsahove poslanec parlamentu môže kohokoľvek dourážať, pošpiniť jeho meno, obviniť aj z vraždy bez existencie jediného dôkazu".

Organizovanie uvedenej tlačovej konferencie i prezentovaný názor spĺňajú kritériá o porušení sľubu poslanca národnej rady dodržiavať ústavu a ostatné zákony, píše sa v stanovisku.

Ďalej združenie upozorňuje, že z judikatúry ústavného súdu vyplýva, že súčasťou ústavného stavu je aj právny názor ústavného súdu vyslovený v odôvodnení rozhodnutia (napr. II. ÚS 32/1997).

"Platí, že aj keď poslanci vykonávajú svoj mandát podľa svojho svedomia a presvedčenia, nezbavuje ich to povinnosti dodržiavať zákon, čo nevyplýva len z ústavy, ale ku ktorej sa výslovne zaviazali svojím sľubom, v ktorom je obsiahnutá i povinnosť rešpektovať princípy právneho štátu. Jedným z dôležitých subprincípov právneho štátu je rešpektovanie právoplatného rozhodnutia súdnej moci i zákonodarnou mocou, aj keď nesúhlasí s rozhodnutím, lebo je to nevyhnutná podmienka pre dôveru verejnosti v súdnictvo i v právny štát, kde platí, že právo je jediným možným prostriedkom riešenia sporov (aj politických), pričom ústavnými princípmi sú aj princíp rovnosti (zákaz diskriminácie), zvrchovanosti ústavy a zákonov, ochrany ľudských práv a základných slobôd," uvádza združenie sudcov.

Združenie je presvedčené, že akékoľvek útoky (výhrady) na sudcu za podanie žaloby je porušením ústavného zákazu spôsobovať mu ujmu alebo ho poškodzovať za uplatňovanie základného práva na prístup k súdu, ktoré je neodňateľné a nezrušiteľné.

Podľa združenia základným právom občana je i princíp prezumpcie neviny, ktorý sa vzťahuje na národnú radu v rovnakej miere ako na ktorýkoľvek iný štátny orgán, takže ani ústavný činiteľ (t.j. i poslanec NR SR) nie je oprávnený vysloviť, či rozhodnúť o vine ešte predtým, ako ju vyslovil príslušný súd právoplatným odsudzujúcim rozsudkom.

"Je nespochybniteľné, že proti sudkyni sa ani nezačalo trestné stíhanie za prijímanie úplatkov (páchanie korupcie), ako to verejne vyhlásil poslanec parlamentu, takže ani nemohol súd právoplatne rozhodnúť o jej vine a treste," uvádza združenie s tým, že sa musí bezpodmienečne rešpektovať i obsah medzinárodných dokumentov upravujúcich otázky nezávislosti súdnictva a sudcov, keďže majú primeranú mieru právnej relevancie.

"Z uvádzaných skutočností vyplýva neprípustný postih sudkyne za podanie žaloby na súde, nerešpektovanie právne významných záverov medzinárodných dokumentov týkajúcich sa nezávislosti súdnictva i porušovanie poslaneckého sľubu zahrňujúceho povinnosť dodržiavať ústavné princípy právneho štátu, čo vo svojom dôsledku reálne naznačuje účelové presadzovanie politických záujmov opozičných strán porušovaním základných práv občana, čo je vždy ohrozením demokracie a základom nástupu totality," uzatvára Združenie sudcov Slovenska.

Zastrašovanie opozície

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), hnutie Sme rodina a nezaradený poslanec a zakladateľ mimoparlamentnej strany SPOLU Miroslav Beblavý považujú rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I uložiť sankciu dvestotisíc eur pre poslanca za SaS Alojza Baránika za zastrašovanie opozície.

Ako uviedol líder SaS Richard Sulík 2. júla na tlačovej besede, imunita na výroky poslancov Národnej rady SR v pléne parlamentu je dôležitá k riadnemu výkonu ich práce.

V pléne parlamentu Alojz Baránik vo februári vyhlásil, že sudkyňa Ayša Pružinec Erenová je "ťažká prieťahárka, ktorá rozhoduje veci tak, ako si to všetci neželáme, rozhoduje veci tým najotrasnejším spôsobom, je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť".

Sudkyňu Ayšu Pružinec Erenovú podpredseda parlamentu Martin Glváč navrhol za členku disciplinárneho senátu.

Baránik vtedy vyjadril presvedčenie, že je krajne nevhodnou kandidátkou.

"Výsledkom mojej aktivity bolo, že sudkyňa nebola zvolená. Moje vyhlásenia neboli samoúčelné. Plnil som si svoj mandát tak, ako som považoval za nevyhnutné. Ak nebude výsledkom tohto procesu nič iné, bol by som rád, ak by sa spustila debata k tomu, kde je hranica, čo poslanec smie urobiť. Ak hranica nebude jasná, sudcovia budú v každom prípade rozhodovať o tom, čo poslanec smie, to je nepredstaviteľné, je to čisté zastrašovanie," uviedol Baránik.

Uviedol, že voči rozhodnutiu súdu, podľa ktorého by mal zaplatiť dvesto tisíc eur, sa odvolá.