Zajac z KDH žiada pre farmárov dopravnú výminku počas žatvy

Polícia by nemala postupovať tak tvrdo, farmári hovoria o šikane.

10. júl 2018 o 14:33 SITA

KOŠICE. Podľa podpredsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Pavla Zajaca by polícia nemala tak striktne a prísne postupovať voči farmárom, ktorí sa dopustia drobných priestupkov najmä v čase žatvy.

Zajac dnes na tlačovej besede uviedol, že viacerí farmári z Košického kraja dostali pokutu, lebo jazdili traktormi s vlečkou naloženou obilím po cestách prvej triedy v čase, keď to majú zakázané.

Farmári hovoria o šikane

Viaceré také prípady sa stali nielen v Košickom kraji. Podľa jeho slov to farmári vnímajú ako šikanovanie zo strany polície.

Zajac informoval, že konkrétne prípady sa stali v pondelok. Napríklad o ôsmej ráno policajti na motorkách zo špeciálneho oddielu z košického krajského riaditeľstva zastavili traktoristu z Rakovca nad Ondavou, ktorý viezol obilie do poľnonákupu v Sečovciach.

Uložili mu blokovú pokutu 20 eur, lebo porušil ustanovenie o zákaze premávky traktorov na ceste prvej triedy do deviatej ráno, čím podľa policajtov spôsobil obmedzenie premávky.

Zajac: Polícia by nemala postupovať tak tvrdo

Ako uviedol Zajac, poľnonakúpy sa väčšinou nachádzajú v mestách a iná cesta ako prvej triedy tam jednoducho nie je.

Podľa Zajaca by polícia v čase sezónnych poľnohospodárskych prác, ako je napríklad žatva, nemala postupovať tak tvrdo.

Ak by išiel na cestu až o deviatej, kombajny by museli čakať niekoľko hodín, kým by sa traktory odvážajúce obilie nevrátili.

Výnimka na obdobie ťažby

Zajac navrhuje, aby premiér či ministerka vnútra urobili voči farmárom ústretový krok a ako prejav dobre vôle udelili výnimku, aby sa tento zákaz nevzťahoval na obdobie žatvy.

Doložil, že v jeseni poslanci predložia návrh novely, ktorá by zmiernila tvrdosť zákona.

Argumentoval, že dnešné moderné traktory dokážu ísť aj vyššou rýchlosťou ako 40 km/h, takže nebudú obmedzovať premávku.