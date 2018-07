Lubyová vyčíta Slovenskej akadémii vied nedostatky, jej zánik vylúčila

Ministerka reagovala na vyjadrenie šéfa SAV Šajgalíka.

10. júl 2018 o 15:59 TASR

BRATISLAVA. Zákonom vyžadované podklady potrebné pre transformáciu jednotlivých 48 ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejné výskumné inštitúcie mali až na štyri výnimky množstvo nedostatkov, neboli doručené v zákonnej lehote, pričom dodnes nie sú kompletné.

Novinárom to na utorkovom brífingu povedala ministerka školstva Martina Lubyová.

Reagovala tak na slová šéfa SAV Pavla Šajgalíka, podľa ktorého ak sa riadne nedokončí proces transformácie ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie, akadémia môže zaniknúť. Lubyová takýto scenár vylučuje.

SAV nedodala podklady včas

"Transformácia sa začala pripravovať ešte na jeseň 2014, prebehnúť to malo k 1. januáru 2016. Na preklopenie na verejných výskumných inštitúcií potrebovali dodať podklady do 1. apríla 2018. Ministerstvo by ich skontrolovalo a vyzvalo by SAV na doplnenie do 31. mája 2018," uviedla ministerka školstva.

"Ak by bolo všetko doplnené, od 1. júla by zaregistrovalo tých asi 50 inštitúcií. Ale podklady boli dodané v posledný deň lehoty, pričom sa zistilo, že viacero zákonných náležitostí chýba," povedala Lubyová s tým, že absentovali napríklad údaje o členoch dozorných rád.

Ministerstvo školstva našlo aj v dodaných podkladoch asi 40 nezrovnalostí. "Ešte 21. mája sme zaslali SAV výzvu na doplnenie a opravu. Ale doklady nie sú kompletné dodnes, nebolo preto možné vykonať registráciu," ozrejmila šéfka rezortu.

Z ústavov sú už nezaregistrované inštitúcie

Keďže podľa Lubyovej bola obava, aby sa SAV neocitla v právnom vákuu, 11. júna sa na rokovaní parlamentného školského výboru do zákona vsunuli opatrenia, aby sa tomu zabránilo.

"Bol teda predĺžený termín na registráciu na verejné výskumné inštitúcie. Toto bol predmet rýchlej novely, prezident Andrej Kiska ju ale vetoval. Stalo sa teda to, že sa jednotlivé ústavy SAV stali verejnými výskumnými inštitúciami , momentom ich založenia je marec. Sú založené, ale nestihli sa registrovať," konštatovala Lubyová s tým, že ústavom nič nebráni, aby sa urýchlene registrovali ako verejné výskumné inštitúcie podľa súčasného zákona.

SAV sa nachádza v právnom vákuu

Šajgalík podotkol, že SAV už mala byť transformovaná, ale ústavy stále nie sú zapísané v registri a akadémia sa nachádza v právnom vákuu. Ministerstvo školstva podľa Šajgalíka žiada ďalšie listiny.

Šéf SAV zdôraznil, že jeho inštitúcia si svoje povinnosti potrebné na transformáciu splnila. Dodala aj doklady, ktoré podľa nej idú nad rámec zákona. Napriek tomu žije v neistote a čaká na verdikt.