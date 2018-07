Politici reagovali na nákup stíhačiek, podľa Kisku treba modernizovať transparentne

Podľa Ondrejcsáka nákup Slovensko definitívne odtrhne od strategickej závislosti od Ruska.

11. júl 2018 o 15:03 (aktualizované 11. júl 2018 o 16:19) TASR

BRATISLAVA. Modernizácia ozbrojených síl je podľa prezidenta SR Andreja Kisku nevyhnutná a potrebná.

"Zvolený postup však má byť transparentný", Povedal to v stredu jeho hovorca Roman Krpelan.

"Premiér Peter Pellegrini včera večer osobne informoval prezidenta Andreja Kisku, že vláda dnes pravdepodobne schváli nákup F-16. Prezident zobral túto informáciu na vedomie," uviedol Krpelan.

Lajčák rozhodnutie podporuje

"Rozhodnutie o nákupe stíhacích lietadiel F-16 Block 70/72 bolo na stredajšom rokovaní vlády prijaté jednomyseľne," povedal po zasadnutí minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru). Ten návrh tiež podporil.

"Máme záväzok zvyšovať naše výdavky na obranu ako člen Severoatlantickej aliancie až do dvoch percent. Rezort obrany bude kontinuálne dostávať viac peňazí a tie peniaze sa nemôžu prejesť. Ide o to, aby bola naša výzbroj kompatibilná so štandardmi NATO," povedal Lajčák.

Doplnil, že dnes máme ruské stíhačky a tie kompatibilné nie sú. "Sme jediná krajina V4, ktorá ešte stále používa ruské stíhačky," poznamenal.

Podľa Lajčáka to však neznamená, že peniaze sa dajú na stôl tu a teraz, budú rozložené na mnoho rokov.

Rozhodnutie o stíhačkách bolo podľa jeho slov prijaté po veľmi dlhej, podrobnej a odbornej diskusii na stredajšej Bezpečnostnej rade SR, ako aj potom na rokovaní vlády, a to za účasti predstaviteľov rezortu obrany.

"Materiál bol zverejnený deň, my sme ho mali k dispozícii týždeň. Nepamätám si, či sme nejakej téme venovali ako bodu programu na vláde viac času ako tej dnešnej," dodal Lajčák.

SaS hovorí o škandále

Proces obstarávania stíhačiek pre slovenskú armádu pokladá strana SaS za megaškandál.

Sľubuje, že ak bude vo vláde a bude mať dosah na rezort obrany, celý tento nákup podrobí poctivému auditu aj s prípadnou trestnoprávnou koncovkou, pokiaľ sa ukáže, že je potrebná.

Vyhlásil to podpredseda liberálov a exminister obrany Ľubomír Galko v reakcii na to, že vláda odobrila nákup amerických stíhačiek F-16 Block 70/72.

Členovia SaS považujú za neprípustné, aby podklady k obstarávaniu boli k dispozícii len od utorkového (10.7.) večera, pričom návrh schválila vláda v stredu okolo poludnia.

"Tak sa môže nakupovať toaletný papier," vyhlásil Sulík. Poukázal na to, že napríklad minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) priznal, že materiál nečítal, keďže mu nerozumie. "Takto sa nedajú obstarávať stíhačky," doplnil Sulík.

"Je šialenstvo schváliť 1,6-miliardový nákup takým netransparentným spôsobom," doplnil Galko, ktorému chýbala verejná diskusia.

Stíhačky sa nakupujú podľa neho bez toho, aby sme vedeli, či americké stroje potrebujeme a či ich treba 14. Chýba mu aj odpoveď na otázku, prečo nestačí prenájom švédskych Gripenov.

Galko zdôrazňuje, že 1,6 miliardy eur sú obrovské peniaze, ktoré nepatria SNS, ale všetkým daňovým poplatníkom.

"Pokladáme za nonsens takto pokútne s nimi narábať," zdôraznil. Materiál, ktorý vláde predložil minister obrany Peter Gajdoš (SNS), vzbudzuje podľa Galka podozrenia z tendenčnosti, chýbala mu v ňom napríklad cena.

Zároveň poukázal, že americké stíhačky nie sú na to, aby naháňali vetrone, ale sú to bojové lietadlá určené na intenzívne akcie. Zdôrazňuje, že ak ich Slovensko kúpi iba na obranu vzdušného priestoru, sú to vyhodené peniaze.

Ak má s nimi iné plány, teda nasadiť ich do akcií v zahraničí - do Sýrie, Líbye a Afganistanu, treba to podľa Galka povedať občanom otvorene.

OĽaNO postup kritizuje

Vláda sa podľa OĽaNO rozhodla nakúpiť drahé hračky.

Na brífingu to vyhlásil opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO) a upozornil, že Slovensko v rámci požiadaviek NATO nemá povinnosť nasadzovať lietadlá na bojové misie a ani naše strategické dokumenty nehovoria o nasadení vzdušných síl na bojové misie.

"Vláda rozhodla o historicky najdôležitejšom nákupe vo vzdušných silách. Mala to byť výkladná skriňa transparentnosti pri obstarávaní tak dôležitej akvizície, ale nestalo sa tak. Nepredchádzala tomu široká diskusia odbornej verejnosti a kvalitné analýzy a porovnania. Informácie sú dostupné až dnes, aj to nie v plnom znení. Na pripomienkovanie pritom boli len dva dni, to je prekročenie hranice," povedal Heger.

Poslancovi teda chýba dostatok informácií na vyhodnotenie, či vláda rozhodla v prospech občanov.

"V prvom rade mali ukázať všetky dáta a až po odbornej diskusii sa malo rozhodnúť," dodal.

Člen brannobezpečnostného výboru NR SR Gábor Grendel (OĽaNO) sa domnieva, že ak by takýmto spôsobom nakupovala pravicová vláda, Smer by ako opozičný subjekt skákal po plafón.

"Kričali by, ako si môže kabinet dovoliť nakupovať takto drahé stíhačky bez riadneho pripomienkového konania," myslí si Grendel, ktorý uznáva, že americký aj švédsky výrobca mal svoje plusy a mínusy.

Nevie však povedať, či si kabinet vybral lepšie. Aj preto budú poslanci na výbore tlačiť na ministra obrany Petra Gajdoša (SNS), aby zverejnil všetky podrobnosti vrátanie cien za jednotlivé prístroje.

Vládu kritizovali aj mimo parlamentu

Rozhodnutie vlády považuje mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) za mimoriadne neúctivé k občanom a budúcim generáciám.

"SNS a vláda hanebným spôsobom rozhoduje o mimoriadne dôležitých otázkach našej spoločnosti. Zásadné rozhodnutia, ktoré vytvárajú taký obrovský záväzok niečo platiť, nemôžu byť urobené takým pokútnym spôsobom, ako si to predstavuje SNS," uviedlo KDH vo svojom stanovisku.

Nehodnotí samotné stroje, "ale spôsob, ako celý nákup procesne prebehol". KDH považuje SNS za bezpečnostné riziko.

Proces výberu kritizuje aj Martin Dubéci z mimoparlamentného Progresívneho Slovenska.

"Je to mimoriadne zvláštny až škandalózny proces," vyhlásil vo videu, zverejnenom na sociálnej sieti. Materiál, v ktorom minister obrany Peter Gajdoš (SNS) odporučil vláde nákup 14 kusov amerických stíhačiek F-16 Block 70/72, zverejnili v utorok (10.7.) večer, vláda ho schválila v stredu napoludnie.

Dubéci pripomína, že ide o najväčší modernizačný nákup a verejnosť nedostala dosť času na vyjadrenie názoru.

Nevie, v ktorej krajine sa to takto robí, a nepovažuje to za normálne. Nepozdáva sa mu ani to, že súčasťou verejného dokumentu nebola cena, ani nie je podľa neho jasné, na čo potrebuje Slovensko až 14 stíhačiek.

Dubéci je presvedčený, že SNS nedokáže manažovať rezort obrany. "Sú tam problémy a nedôvera," poznamenal s tým, že treba pri týchto nákupoch zabrániť čo najväčším únikom peňazí daňových poplatníkov.

Most vyzdvihuje orientáciu na USA

Most-Híd od začiatku procesu nákupu stíhačiek tvrdí, že je nutné zachovať tri princípy, ktorými sú: transparentná a verejná analýza ponúk, najlepší pomer ceny a kvality a odpútanie sa od ruskej materiálnej a technickej závislosti.

Ako uviedla v stredu pre agentúru SITA hovorkyňa strany Klára Debnár, je to zodpovednosť každého ministra, ako tieto procesy dokáže naplniť.

„Máme analýzu, ktorú vypracovali odborníci z letectva a ministerstva. Relevantnosť argumentov a tvrdení v prospech stíhačiek F-16 Block 70/72 pre nás garantujú odborníci, ktorí na analýze pracovali, vrátane osobnej garancie veliteľa vzdušných síl,“ povedala.

Podľa Mosta princíp odpútania sa od ruskej techniky je logicky zachovaný tiež.

Debnár zdôraznila, že to, či zverejnenie materiálu 12 hodín pred rokovaním vlády a bez ceny je dostatočným naplnením požiadavky „verejného materiálu“, je otázka politická, ktorej zodpovedanie je v plnej kompetencii šéfa rezortu obrany.

Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Roberta Ondrejcsáka, ktorého nominoval Most-Híd, americká aj švédska ponuka sú veľmi kvalitné a dokážu splniť kritériá.

„Otázkou je, ktoré lepšie. V tomto rozhodovaní sa spolieham na odbornú autoritu expertov, vrátane veliteľa letectva, ktorí hovoria, že spôsobilosti a využiteľnosť F-16 prevyšujú Gripen. Cenový rozdiel medzi ponukami je minimálny. Je dôležité, že realizácia projektu nemôže ohroziť náš hlavný záväzok voči NATO, čiže budovanie ťažkej mechanizovanej brigády,“ zdôraznil s tým, že samozrejme zavedenie F-16 bude mať zmysel, ak využijeme všetky spôsobilosti, ktoré ponúka.

„Naše letectvo bude schopné zabezpečiť nielen airpolicing, ale sa zvýšia aj schopnosti vzdušného boja a air-to-ground spôsobilosti. Na to sa treba dlhodobo politicky aj mentálne pripraviť,“ zdôraznil.

Ondrejcsák upozornil ešte na jeden faktor. „Nákup posilní naše strategické partnerstvo s USA a definitívne odtrhne od strategickej závislosti od Ruska.

Vláda schválila nákup amerických stíhačiek

Premiér Peter Pellegrini (Smer) po schválení návrhu na tlačovej konferencii vyhlásil, že nič sa nedialo pokútnym spôsobom. Ponuka vlády USA bola podľa neho vyhodnotená ako ekonomicky najvýhodnejšie a technicky najlepšie riešenie.

Z hľadiska nákladnosti počas celého viac ako 30-ročného životného cyklu stíhačiek je podľa Pellegriniho o osem percent lacnejšia ako ponuka vlády Švédska na stíhacie stroje JAS-39 C/D Gripen. Samotná prvotná investícia do amerických strojov je v porovnaní so švédskymi vyššia o niekoľko stoviek miliónov eur.

Vláda v stredu schválila nákup 14 amerických stíhačiek F-16 Block 70/72. Tie dostali prednosť pred švédskymi strojmi JAS-39 C/D Gripen, o ktorých prenájme rokovalo ministerstvo obrany ešte pod vedením Martina Glváča (Smer).

Neutajovaná časť materiálu, ktorý pripravilo ministerstvo obrany pod vedením Petra Gajdoša (SNS), bola zverejnená v utorok (10.7.) večer.

Neobsahuje informácie o cenovej ponuke vlád Švédska a USA. Pellegrini to odôvodnil tým, že priamo obe tieto strany si ich zverejnenie neželali.