Dobré ráno: Všade chceli úplatok, boli sme za Kosíkom v Mali

Ako sme išli do Mali za exsiskárom.

12. júl 2018 o 0:00 Matúš Burčík, Tomáš Prokopčák, Matúš Krčmárik

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/470423619&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Chce vypovedať. Ponúka sa súdom aj polícii. Ale slovenské úrady na bývalého SIS-kára Ľuboša Kosíka príliš nereagujú.

Na Slovensko sa nedostal, dokonca ho vo väzení v Mali ani neboli navštíviť. Vraj je to hrozne komplikované, vraj sa to len tak ľahko nedá... a tak sa teda reportéri denníka SME Matúš Burčík a Matúš Krčmárik do Mali vybrali sami. A s Kosíkom sa stretli.

Čo videli, ako to prebiehalo, ako sa k aktérovi únosu Michala Kováča mladšieho dostali, rozprávajú Tomášovi Prokopčákovi v dnešnej epizóde Dobrého rána.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

Vláda napokon schválila nákup amerických stíhačiek F-16 vo verzii Block 70/72. Vraj to bola najvýhodnejšia ponuka, lepšia ako na švédske stroje JAS-39 Gripen.

Ohrozených osýpkami na východe Slovenska budú očkovať za asistencie polície, zhodol sa krízový štáb. Podľa informácií SME je totiž problém ľuďom v rizikových oblastiach vôbec podať vakcínu. Nakazených pacientov pritom už plánujú presúvať do nemocníc v Košiciach a v Trebišove.

Donald Trump stihol svojich spojencov z NATO rozladiť ešte pred začiatkom spoločného stretnutia. Americký prezident totiž povedal, že jeho schôdzka s Vladimirom Putinom môže byť jednoduchšia ako summit NATO.

Výstavba bratislavského obchvatu môže meškať aj niekoľko mesiacov. Priznal to minister dopravy Arpád Érsek z Mosta-Híd. Tiež povedal, že presne nevie, v akom sklze celá výstavba je.

Naša planéta horí. Aj keď nie na Slovensku, tento mesiac padli teplotné rekordy po celom svete. Platí to pre Írsko, Kanadu aj pre Blízky východ. Sám osebe sa žiaden rekord nedá pripísať globálnemu otepľovaniu. No spoločne sa zhodujú s extrémami, ktoré predpovedali klimatológovia.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Okrem podcastu Dobré ráno vydáva denníka SME aj ďalšie tri podcasty - Zoom, Klik a Tech_FM.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a objavov, zo sveta astronómie, biológie a medicíny, ale aj o tom, ako sa šíria hoaxy a falošné správy, a v čom klamú.

Klik je týždenný podcast o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete technológií, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu ráno.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká tiež v spolupráci s Rádiom_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

V máji prerobil denník SME aj svoje televízne štúdio, aby vznikol priestor na nové podcastové štúdio. Podcastové štúdio je dostupné aj k prenájmu na externé nahrávanie.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.