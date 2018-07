Glváč: Dúfam, že ministerstvo vie, kde nájde pilotov pre F-16

Nákup stíhačiek bude stáť dve miliady eur.

11. júl 2018 o 19:23 Peter Kapitán

Bývalý minister obrany MARTIN GLVÁČ zo Smeru hodnotí plánovaný nákup amerických stíhačiek F-16 za dve miliardy eur.

Čo vravíte na plánovaný nákup amerických stíhačiek F-16?

„V prvom rade je dobré, že sa na to našli finančné prostriedky a že sa kupuje niečo nové. Pôvodne to vyzeralo, že po nástupe nového ministra pôjde všetko do pozemných síl a že to, čo bolo deklarované pre vzdušné sily, sa zastaví. Keďže sa teraz deklaruje, že na to budú finančné prostriedky, je to veľký krok dopredu.“

Nezdajú sa vám dve miliardy veľa?

„Všetky peniaze, ktoré idú do armády, sú veľké sumy. Neviem, z čoho všetkého pozostáva tá suma. Dúfam, že minister financií Peter Kažimír si to celé preštudoval a bude to študovať, aj keď príde k podpisu zmluvy. Neviem síce, ako prišli k tej sume, ale tá sa vždy skladá z viacerých častí, je v tom zarátaná logistika, výcvik a podobne. Ja len dúfam, že keďže budeme mať 14 nových lietadiel, bude mať na nich aj kto lietať.“

Nemáme dostatok schopných pilotov?

„Ak si vezmeme, že na obsluhu jedného lietadla treba viac ako dvoch ľudí, budeme potrebovať nájsť približne 40 ľudí. Dúfam, že na ministerstve už dnes vedia, kde tých ľudí zoberú, pretože inak to bude drahá hračka na to, aby len tak stáli na zemi. Piloti musia byť mladí ľudia, nie tí, ktorí dnes lietajú na migoch. Investovať do 30-ročného alebo staršieho človeka by boli vyhodené finančné prostriedky.“

Ako SNS komunikovala s koaličnými partnermi v súvislosti s plánovaným nákupom?