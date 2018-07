Kiska o nákupe stíhačiek: Som presvedčený, že vybrali najlepší variant

BRUSEL, BRATISLAVA. Rozhodnutie slovenskej vlády nakúpiť 14 amerických stíhačiek typu F-16 našlo odozvu aj na prebiehajúcom summite Severoatlantickej aliancie v Bruseli.

Prezident Andrej Kiska to uviedol v priebehu rokovaní hláv štátov a vlád členských krajín Aliancie.

Prezident upozornil, že túto skutočnosť spomenul počas svojho úvodného prejavu.

Dodal, že z pohľadu Aliancie a aj okolitých štátov takéto nákupy nie sú ničím výnimočné, lebo väčšie krajiny nakupujú väčšie množstvá vojenskej techniky.

"Nie je to udalosť, ktorá by z hľadiska Aliancie znamenala zásadný posun," opísal situáciu.

Dodal, že ako prezident, čiže hlavný veliteľ ozbrojených síl Slovenska, je rád, že sa Slovensko posunulo od časov, keď prevládali argumenty, že nie sú investície do obrany, do štádia, keď plníme svoje záväzky v rámci NATO.

Na otázku, ako vníma samotný výber lietadiel F-16, Kiska vyjadril presvedčenie, že zvolený tím odborníkov vybral jasne a transparentne a zvolil ten najlepší možný variant z pohľadu našej krajiny.

Zároveň dodal, že je dobrým signálom pre našich spojencov, že budeme mať tie najkvalitnejšie stíhačky.

"Som rád, že modernizujeme armádu a že sa odstrihávame od starých ruských stíhačiek. Teraz treba dotiahnuť zmluvu do praxe," dodal v závere, pričom upozornil, že verejnosť sa musí dozvedieť o tom, ako boli použité verejné prostriedky pri nákupe uvedených bojových lietadiel.

Úvodné rokovania prebiehajúceho summitu NATO v Bruseli podľa Kisku rozptýlili obavy z vážnych sporov medzi spojencami a potvrdili túžbu členov Severoatlantickej aliancie po jednote a solidarite.

Prezident priznal, že pred summitom boli obavy z toho, aká bude nálada a pracovná atmosféra rokovaní, avšak prvá časť aj napriek signálom o určitých rozporoch medzi spojencami potvrdila túžbu po jednote a solidarite.