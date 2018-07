Nákup stíhačiek F-16 je dlhodobo výhodnejší ako Gripeny

Útvar hodnoty za peniaze vyrátal úsporu osem percent.

12. júl 2018 o 12:07 TASR

BRATISLAVA. Z dvoch ponúk predložených ministerstvu obrany je dlhodobo o osem percent finančne výhodnejší nákup a prevádzka amerických stíhačiek F-16 v porovnaní so švédskymi Gripenmi.

Skonštatoval to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR, ktorý zverejnil svoje hodnotenie nákupu stíhačiek po tom, ako nákup v stredu (11.7.) schválila vláda.

Náklady na 30 rokov sú lacnejšie pre F-16

Útvar hodnoty za peniaze vypracoval analýzu, ktorej cieľom bolo zabezpečenie porovnateľnosti ponúk vlád USA a Švédska.

Ponuky na americké F-16 V Block 70/72 a švédske JAS-39 C/D Gripen sú na 14 stíhačiek, líšili sa však rozsahom ostatných komponentov potrebných na zabezpečenie ich bojaschopnosti, ako munícia, logistika, komunikačné systémy, výcvik pilotov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



ÚHP v svojom hodnotení zohľadňoval aj odlišný čas ich dodania a výmenný kurz.

"Analýza ministerstva obrany porovnáva celkové náklady na vlastníctvo ponúk do roku 2048, ponuka lietadiel F-16 je v súčasnej hodnote výhodnejšia o osem percent," uvádza sa v zverejnenej správe.

Nákup používaných stíhačiek zamietli

Správa ďalej hovorí, že po nákupe stíhacích lietadiel bude potrebné prehodnotiť prioritizáciu ostatných obranných nákupov s cieľom zachovať finančné ciele aj ciele spôsobilosti voči NATO.

Prečo 14 stíhačiek? Toto číslo vychádza z toho, že pre plnenie úloh NATO, národnej zálohy a leteckého výcviku je potrebná dostupnosť sedem až osem lietadiel, z ktorých sú tri až štyri pre ostrú pohotovosť a zálohu a štyri pre bojový výcvik. A zvyšné? Podľa štytistík US AirForce je priemerný podiel lietadiel v údržbe a oprave okolo 50 percent.

Ministerstvo obrany podľa správy Útvaru hodnoty za peniaze posudzovalo okrem stíhačiek F-16 a Gripen aj sedem iných modelov stíhačiek, ktoré boli vylúčené pre očakávané vysoké náklady alebo krátkej očakávanej životnosti.

Rezort tiež zamietol možnosť nákupu používaných lietadiel F-16 alebo Gripen z dôvodu komplikovanejšieho postupu a vysokých rizík, pričom možné krajiny a čakávané náklady spojené s kúpou používaných lietadiel neboli detailnejšie rozpracované.

Zo 14 kusov má byť polovica v servise

Útvar hodnoty za peniaze tu upozornil, že viaceré krajiny NATO sú v procese prechodu na novšie lietadlá F-35, čo vytvára priestor pre možnú kúpu použitých lietadiel, pre ktorú sa v minulosti rozhodli Chorvátsko a Rumunsko.

Prečítajte si tiež: Gajdoš pri stíhačkách presvedčil vládu, analytikov nie

Ministerstvo obrany napokon neposudzovalo ani možnosť zabezpečenia ochrany vzdušného priestoru spojeneckými vzdušnými silami, keďže dlhodobo by nebola v súlade s cieľmi NATO.

"V obrane je najdôležitejšie plniť naše záväzky voči spojencom v NATO, a to finančné i tie vyplývajúce z cieľov spôsobilostí. Mali by sme to však robiť nákladovo čo najefektívnejšie," uviedol v súvislosti s rozhodnutím vlády o nákupe stíhačiek Útvar hodnoty za peniaze na sociálnej sieti.

"Pri stíhačkách to znamená kúpiť ich čo najvýhodnejšie a iba toľko, koľko ich na splnenie nášho záväzku potrebujeme," doplnil.

Ciele spôsobilosti NATO pritom požadujú od Slovenska dve lietadlá v bojovej pohotovosti. Podľa ministerstva obrany je z toho dôvodu potrebných 14 lietadiel.

Toto číslo vychádza z toho, že pre plnenie úloh NATO, národnej zálohy a leteckého výcviku je potrebná dostupnosť sedem až osem lietadiel, z ktorých sú tri až štyri pre ostrú pohotovosť a zálohu a štyri pre bojový výcvik.

Podľa štatistík US AirForce je priemerný podiel lietadiel v údržbe a oprave okolo 50 percent.

"Skutočnú minimálnu potrebu lietadiel pre zabezpečenie požiadaviek NATO je potrebné preveriť, keďže nákup vyššieho než potrebného počtu lietadiel podľa NATO odvedie prostriedky od iných priorít," uviedol k tomu Útvar hodnoty za peniaze.

Prvé štyri lietadlá F-16 prídu v roku 2022

Ciele spôsobilosti NATO 2017 požadujú pre Slovensko predovšetkým vybudovanie ťažkej motorizovanej brigády a nasaditeľné monitorovanie vzdušného priestoru.

Po rozhodnutí vlády o nákupe stíhačiek ostala podľa Útvaru hodnoty za peniaze na stole ešte otázka za 30 až 50 miliónov eur ročne a to, ako zabezpečiť ochranu nášho vzdušného priestoru v prechodnom období po vyradení zastaraných stíhačiek MiG-29, ktorými Vzdušné sily OS SR v súčasnosti disponujú.

Prvé štyri lietadlá F-16 prídu na Slovensko v roku 2022, zvyšné v roku 2023.

Ministerstvo obrany pritom plánuje podľa Útvaru hodnoty za peniaze prevádzku MiG-ov až do dodania nových lietadiel, iné alternatívy neposudzovalo.

"Medzi ďalšie možnosti patrí predovšetkým dohoda o spoločnom vzdušnom priestore so spojencami, čo NATO odporúča do dodania nových lietadiel," uvádzajú analytici ministerstva financií, ktorí v tejto súvislosti informovali, že pobaltské krajiny platia okolo 10 miliónov eur ročne za ochranu vzdušného priestoru spojencami.

Prečítajte si tiež: Politici reagovali na nákup stíhačiek, podľa Kisku treba modernizovať transparentne

Vláda v stredu odsúhlasila nákup 14 kusov stíhacích lietadiel F-16 V Block 70/72. Z nich má byť 12 jednomiestnych a dve dvojmiestne. Nákup sa uskutoční formou zmluvy medzi vládami SR a USA.

Cieľom nákupu je naplniť ciele spôsobilosti NATO v oblasti vzdušnej obrany, nahradiť morálne a technicky zastarané lietadlá MiG-29 a rozšíriť spôsobilosti slovenského stíhacieho letectva o ničenie pozemných cieľov.

Premiér Peter Pellegrini informoval, že Slovensko za balík 14 amerických lietadiel, výcvik, muníciu a logistiku zaplatí v nasledujúcich rokoch 1,589 miliardy eur.