Gripeny sú v porovnaní so stíhačkami F-16 hračky, uviedol Hrnko

Poslanec za SNS bránil akceptovanie americkej ponuky.

12. júl 2018 o 13:45 (aktualizované 12. júl 2018 o 14:27) TASR

BRATISLAVA. Vláda SR svojím rozhodnutím nakúpiť 14 kusov najnovšej verzie amerických stíhačiek F-16 dala šancu nadzvukovému letectvu a špičkovej letke, ktorú Ozbrojené sily SR získajú.

Nákup totiž znamená, že namiesto hračiek sa nakúpia ozajstné bojaschopné stroje, ktoré dokážu plnohodnotne nahradiť techniku nealiančného partnera.

Na sociálnej sieti to uviedol predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko z SNS.

Tí, čo cenu mali vidieť, ju aj videli

Na margo výčitiek, že rozhodnutiu o nákupe mala predchádzať diskusia, Hrnko odvetil, že keby ju spustili, "zožali by sme kritiku za predlžovanie závislosti od nealiančného partnera".

“ Ak je SNS taká, ako ju obviňujú, mali by vyjasniť spôsob, akým nás bude korumpovať vláda USA. „ ANTON HRNKO

V súvislosti s cenou zase poznamenal, že tak švédska, ako aj americká strana trvali na jej nezverejňovaní. "

Tí, čo sa však k cene dostať mali, sa dostali a konštatovali, že kvalitnejšie stroje, teda F-16, budú lacnejšie, a teda výhodnejšie," argumentuje koaličný poslanec.

Hrnko upozornil na Galkov výpredaj

Hrnko zároveň odmietol tvrdenie exministra obrany Ľubomíra Galka (SaS), ktorý hovoril v tejto súvislosti o škandále.

"Predtým, ako bude hovoriť o cudzích škandáloch, mal by férovo vysvetliť tie svoje. S odposluchmi, so škandalóznym odpredajom samopalov vzor 58 za cenu hračky. Mal by vysvetliť gigantický škandál, ktorý spískal spolu s jedným štátnym tajomníkom," podotkol Hrnko.

"Myslím tým bielu knihu o obrane, v ktorej odporúčali výpredaj tankov po vzore Kauflandu, za ktorý im vtedajší prezident SR hrozil žalobou za vlastizradu," odkázal Hrnko.

Ako korumpuje americká vláda?

“ "F-16 poskytne slovenským ozbrojeným silám mimoriadne vojenské kapacity a umožní ďalšie rozšírenie spolupráce a partnerstva medzi USA a Slovenskom. „ VEĽVYSLANECTVO USA V SR

Popiera aj tvrdenia o korupčnom správaní sa SNS, ktorá rezort obrany spravuje.

"Všetkých tých odborníkov na transparentnosť a korupciu by som chcel poprosiť, aby teraz slovenskej verejnosti vysvetlili a opísali, akým spôsobom korumpuje vláda USA. Teda ak je SNS taká, ako ju obviňujú, mali by vyjasniť spôsob, akým nás bude korumpovať vláda USA," vyzval.

Gripeny sú v porovnaní s F-16 hračky

Hrnko uisťuje, že vláda sa kúpou supersonikov F-16 vyhla kúpe hračiek.

"Tak totiž v porovnaní s nimi vychádza Gripen. Kúpou supersonikov F-16 nielenže sanujeme slovenskú stíhaciu letku, rozvinieme ju do doposiaľ nepredstaviteľných rozmerov. Takáto letka sa bude môcť stať plnohodnotnou podporou pozemných jednotiek a plnohodnotne ovládne slovenské nebo," uviedol Hrnko.

"Našim ozbrojeným silám držím palce a verím, že v dohľadnom čase budú prezentovať materiál, v ktorom predstavia využívanie stíhacích lietadiel F-16 tak, ako to predstavuje ich potenciál," dodal Hrnko.

Vláda v stredu (11.7.) odsúhlasila nákup 14 kusov stíhacích lietadiel F-16 Block 70/72. Z nich má byť 12 jednomiestnych a dve dvojmiestne. Nákup sa uskutoční formou zmluvy medzi vládami SR a USA.

Cieľom nákupu je naplniť ciele spôsobilosti NATO v oblasti vzdušnej obrany, nahradiť morálne a technicky zastarané lietadlá MiG-29 a rozšíriť spôsobilosti slovenského stíhacieho letectva o ničenie pozemných cieľov.

Premiér Peter Pellegrini informoval, že Slovensko za balík 14 amerických lietadiel, výcvik, muníciu a logistiku zaplatí v nasledujúcich rokoch 1,589 miliardy eur.