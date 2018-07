Dúhový pochod podľa Danka ubližuje, Bugárovi sa kritika nepáči

V sobotu budú v Bratislave viaceré dopravné obmedzenia.

13. júl 2018 o 18:58 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Sendreovci, Katarzia či raperské zoskupenie Modré hory zahrajú na sobotňajšom Dúhovom pochode v Bratislave za práva homosexuálov.

Na ôsmom ročníku pochodu budú organizátori upozorňovať na odchody mladých LGBTI ľudí do zahraničia, pretože Slovensko im v porovnaní s väčšinou krajín Európskej únie poskytuje horšie podmienky na život.

Pochod za začne o 13.00 h na Hviezdoslavovom námestí a Bratislavčania sa musia pripraviť na niektoré dopravné obmedzenia.

Dopravné obmedzenia V čase od 12.00 h do približne 18.00 h bude pre cestnú dopravu úplne uzatvorené centrum Starého Mesta v Bratislave, informovala policajná hovorkyňa krajského riaditeľstva polície Lucia Miháliková. Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Polícia odkloní dopravu v čase pochodu zo Špitálskej ulice cez Dunajskú ulicu, z Karadžičovej ulice zo smeru od Mlynských nív na Landererovú ulicu a v smere od Nábrežia armádneho generála Ludvíka Svobodu na Staromestskú ulicu. Dočasne vylúčia aj mestskú hromadnú dopravu. Krátko pred začiatkom pochodu až do jeho konca nebudú premávať električky po Štúrovej ulici, Vajanského nábreží a Rázusovom nábreží. Na pochod budú dozerať aj policajti, Miháliková však z taktického hľadiska nepovedala, koľko ich bude v uliciach Bratislavy.

Na nedostatočné práva homosexuálov upozorňujú dlhodobo aj niektorí politici. Snahy exministerky Lucie Žitňanskej uľahčiť život párom rovnakého pohlavia však zablokovala SNS.

V roku 2014 zasa Smer s pomocou KDH dostal do ústavy vetu o tom, že manželstvo je jedinenčným zväzkom medzi mužom a ženou, čo mnohí z komunity vnímali kriticky.

Denník SME oslovil politikov aj umelcov s otázkou, ako sa podľa nich mení spoločenská klíma v súvislosti s LGBTI komunitou na Slovensku.

Andrej Danko, predseda parlamentu, šéf SNS

„Pochod komunity LGBTI v podobe, akej je, len ubližuje. Predmetná téma si vyžaduje odbornú diskusiu, nie emócie.

Hranicou pre SNS je akceptovanie registrovaných partnerstiev, ako sme uviedli. Ak štát uzná registrované partnerstvo, musí umožniť adopcie detí, čo je pre nás neprekonateľný problém.

Nik na svete vedecky ešte nepreukázal zasadnú vec a to je otázka vzniku homosexuality, resp. sexuálnej orientácie, čo je dosť podstatné pre ďalšiu diskusiu.“

Béla Bugár, predseda Mosta-Hídu

„Reakcie, ktoré Dúhový Pride v Bratislave každoročne sprevádzajú, nám ukazujú, že v oblasti tolerancie menšín máme značné rezervy.

Spoločnosť samotný pochod ani po ôsmich rokoch nedokáže vnímať ako signál toho, že ľudia patriaci k tejto sexuálnej menšine pociťujú prejavy netolerantnosti alebo diskriminácie.

Ide o citlivú tému, o ktorej však skôr či neskôr musí prebehnúť široká verejná diskusia – vecná, s čo najmenšími emóciami. Tomu sa nevyhneme, ale dúfam, že sa vyhneme zneužívaniu tejto témy, ktoré by viedlo k prehĺbeniu polarizácie spoločnosti.

V oblasti práv národnostných menšín sme oveľa ďalej, aj na úrovni legislatívy. Teraz je čas hovoriť o zmene legislatívy, ktorá by uľahčila život párom rovnakého pohlavia.

Mali by sme napríklad hovoriť a dedičnom práve, zastupovaní partnera na úradoch, ale aj o možnosti informovať sa o zdravotnom stave partnera a práve odmietnuť výpoveď na súde.“

Igor Matovič, líder OĽaNO

„V Bratislave a väčších mestách sme svedkami čoraz väčšej akceptácie LGBTI ľudí, ktorá postupne zrejme prenikne aj do iných častí Slovenska.

Osobne ľudí neposudzujem podľa toho, čo na sebe ovplyvniť nevedia, ale podľa toho, čo je v ich moci na sebe zmeniť k lepšiemu.“

Miroslav Číž, poslanec Smeru

„Téma je už v spoločenskom živote veľmi dlho a diskusia sa posunula. Dnes už nie je problém s ich odsudzovaním, ale s dôsledkami. Napríklad zavedenie registrovaných partnerstiev či prípadná adopcia detí pre páry rovnakého pohlavia.

Evidentné je, že väčšinová spoločnosť s tým problém má. Teraz prebieha radikálny zápas dvoch koncepcií. To nie je dobré. Uvítal by som, ak by o tom prebehla pokojná odborná diskusia, aby sa rozoberali argumenty protistrán.“

Richard Sulík, predseda SaS

„Aj v krajine ako Slovensko sa táto téma nejako len hýbe a áno, mám pocit, že k lepšiemu, hoci mohla by sa rýchlejšie."

Vladimír Sendrei, hudobník, zahrá na Dúhovom pochode

„Aj Dúhový pochod otvára cestu k tomu, aby ľudia o tejto menšine nepolemizovali, ale akceptovali ich. Doba je taká, že dnes sa o tom hovorí oveľa viac.

Dôležité je, aby ľudia mohli na Slovensku slobodne a bez problémov žiť bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú tmavú pleť, či sú take,j alebo inej sexuálnej orientácie. To sa týka aj nás Rómov.

Ľudia sa už viac akceptujú, ale stále niektoré menšiny, napríklad Rómov, hádžu do jedného vreca.“