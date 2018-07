Nemocnice čakajú zmeny, ministerstvo predstavilo novú koncepciu

Zmeny by sa mali týkať času hospitalizácie, počtu lôžok či starostlivosti o pacientov.

13. júl 2018 o 12:15 TASR

Správu aktualizujeme.

BRATISLAVA. Slovenské nemocnice by mali v najbližších 12 rokoch prejsť zmenami.

Počíta s tým nová koncepcia rozvoja ústavnej, teda lôžkovej starostlivosti, ktorú v piatok predstavili na ministerstve zdravotníctva.

Zmeny by sa mali týkať času hospitalizácie, počtu lôžok, upraviť by sa mali počty výkonov a posilniť by sa mohla domáca starostlivosť o pacientov.

Oznámili to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) a premiér Peter Pellegrini (Smer) po tlačovej konferencii na ministerstve zdravotníctva.