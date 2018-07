Prečo Slováci zostávaju pri mame aj po tridsiatke?

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

13. júl 2018 o 12:36 sme.sk

1. Vedeli ste, že Československo bolo medzi prvými krajinami, kde homosexualita prestala byť zločinom? Toto je príbeh prvého slovenského aktivistu za práva homosexuálov: First Slovak LGBTI activist has fought for 40 years

2. Gigantické maľby pribúdajú v Bratislave ale aj v iných slovenských mestách. Pozrite si tie najzaujímavejšie z nich: I will always hold you tight. Martin has a new mural

3. Tiež zbierate nulové eurobankovky? Kto je za týmto novým hitom u nás? Zero Euro banknotes with Slovak motifs generate unexpected demand

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



4. Bratislava má podobnú atrakciu ako svetové metropoly: The first Umbrella Street in Bratislava attracts both tourists and locals

5. U susedov natankujete lacnejšie ako doma: Slovak drivers go beyond borders to save on fuel

6. Oslavy dobytia Bastily, dúhový pochod či klasická hudba čakajú na Bratislavčanov cez víkend: Top 10 events in Bratislava

7. Slovenská armáda bude lietať na amerických stíhačkách: Cabinet approved purchase of 14 US F-16s

8. Prečo emigrácia bolí? Píše Tom Nicholson: The sweet sadness of emigration

9. Po Slovenskom raji premáva v lete turistický minibus: Minibus operates tourist centres in Slovenský raj

10. Prečo Slováci zostávajú pri mame aj po tridsiatke? Why do young people remain with their parents?

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.