Za mafiánom Sátorom bol Lučanský v Maďarsku, pri Kosíkovi to vraj nejde

Súčasný policajný šéf Lučanský v roku 2010 rokoval s hľadaným Ľudovítom Sátorom v maďarskej csárde. Urobil by som to znova, obhajoval sa.

13. júl 2018 o 18:00 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Bolo to pred voľbami v roku 2010. Súčasný policajný prezident Milan Lučanský vtedy pracoval na rozkladaní mafiánskych skupín. Dostal avízo, že obávaný šéf dunajskostredského gangu Ľudovít Sátor, ktorý bol roky na úteku, sa s ním chce stretnúť. Podmienka Sátora bola, že schôdzka musí byť mimo Slovenska.

"Mal som prísť sám. Prešiel som na maďarskú stranu, kde som sa s ním v Komárome stretol hneď za mostom v takej rybárskej csárde. Sedel som s ním asi trištvrte hodinu," opisoval Lučanský v relácii RTVS Súmrak bossov v októbri minulého roka.

Keďže polícia za hranicami nemá žiadne právomoci, Lučanský sa so Sátorom zišiel ako bežný občan. Nemohol ho ani zadržať. Na Slovensku nechal služobnú zbraň aj telefón. Cez hraničný most v Komárome prešiel pešo.

Sátor mu na schôdzke oznámil, že sa obáva o život a je ochotný vypovedať o neobjasných mafiánskych vraždách. Chcel za to vyjednať lepšie podmienky pre prípad, že by na Slovensku išiel do väzenia.

Po stretnutí začala polícia podľa Lučanského pripravovať akciu na zadržanie Sátora. Zmenou vlády v roku 2010 však došlo k personálnym výmenám v polícii a Lučanský sa rozhodol odísť. Akciu už policajti nedokončili. V decembri toho roka Sátora zavraždili jeho vlastní ľudia.

Keď Lučanského v máji tohto roka ministerka vnútra Denisa Saková menovala za policajného prezidenta, čelil kritike za to, že sa s hľadaným mafiánom Sátorom v Maďarsku pokútne stretol.

"Keby bola tá situácia aj dnes, tak to zopakujem znovu," tvrdil Lučanský. Dodal, že ak niekto má záujem spolupracovať s políciou pri objasňovaní závažnej trestnej činnosti, treba si ho aspoň vypočuť. "Lebo len takto sa posuniete ďalej, len takto môžete objasniť nejaké veci."

Do Mali sa Lučanský nechystá

Bývalý príslušník SIS Ľuboš Kosík čaká už pol roka v africkom väzení, ako polícia zareaguje na jeho ponuku vypovedať v závažných kauzách z minulosti. Tak ako Sátor sa obáva o svoj život.