Lubyová: Fínsko je typické tým, že učiteľov majú vo veľkej úcte

13. júl 2018

BRATISLAVA. Fínsko je typické tým, že učiteľov majú vo veľkej úcte a majú vysoký spoločenský kredit.

Povedala to ministerka školstva Martina Lubyová v rozhovore pre agentúru SITA na margo toho, prečo si za vzor pri tvorbe Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania vzala fínsky vzdelávací model.

Atraktivita povolania závisí aj o platoch

"Ministerstvo školstva sa snaží čo najviac zlepšiť organizačné či mzdové podmienky učiteľov a apeluje možno na spoločnosť, aby sa učiteľskej profesii prinavrátil vyšší kredit a spoločenské postavenie, ktoré je obvyklé v iných krajinách," ozrejmila Lubyová.

Dodala, že atraktivita povolania pedagóga je samozrejme do veľkej miery o platoch.

"Práve učitelia boli tou skupinou verejnej správy, ktorá v posledných rokoch dostávala aj vyššie mzdové ohodnotenie, než ostatní zamestnanci verejnej správy. Teraz sme radi, že sa nám podarilo učiteľov zapojiť do celkovej národnej tripartity, to znamená, že sa zúčastnia na ďalších dvoch valorizáciách platov vo výške 10 percent, a to od 1. januára 2019 a od 1. januára 2020," povedala šéfka rezortu školstva.

"Už v minulosti sa im navyšovali niekoľkokrát platy o šesť percent. Predstavuje to navýšenie platov o tretinu v priebehu pár rokov," povedala Lubyová.

Ministerka: Učitelia sa vracajú späť

"Sme svedkom toho, že už napríklad aj na východe Slovenska, kde tie cenové hladiny sú nižšie, učiteľský plat začína byť atraktívny. Ľudia, ktorí pred tým zo školstva odišli napríklad do štátnej správy, lebo sú tam vyššie platy, sa vracajú naspäť. Zároveň sa snažíme zlepšiť aj postavenie mladých učiteľov, aby nastupujúci učitelia nastupovali o triedu vyššie - nie do pôvodnej deviatej, ale do desiatej triedy," povedala Lubyová a vysvetlila, že tak pôjde o posun o celú jednu platovú triedu.

"Keď do toho zarátame ešte dve valorizácie platov po 10 percent, ktoré nás čakajú, nastupujúci plat bude oveľa vyšší. Chceme prilákať mladých učiteľov k tomuto povolaniu," dodala.

Znižovanie šikany na školách

Podľa Lubyovej atraktivita učiteľskej profesie závisí aj od toho, aké prostredie je v škole, ako sa správa zriaďovateľ voči pedagogickému zboru, či ako sa medzi sebou správajú žiaci a rodičia.

"Snažíme sa, aby sa znížila miera šikany na školách, aby prostredie bolo príjemnejšie. Snažíme sa posilniť participatívnosť - aby sa žiaci a rodičia viac podieľali na riadení školy. Od toho si sľubujeme, že ak bude väčšia komunikácia, bude menej šikany," povedala ministerka školstva.

Dodala, "že zároveň sa snažia zlepšiť kreditový systém, ktorý bol kritizovaný ako často formálny a nesúvisiaci s povinnosťami učiteľa tak, aby sa kredity týkali získavania tých kompetencií, ktoré sú potrebné pre výkon povolania učiteľa."