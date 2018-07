Slovensko nerešpektuje rozhodnutie výboru OSN v prípade Jandieva, tvrdia advokáti

Jandiev je na Slovensku žiadateľom o azyl.

13. júl 2018 o 14:07 SITA

BRATISLAVA. Slovensko sa chystá konať v rozpore s predbežným opatrením Výboru OSN pre ľudské práva, ktorý našej vláde 21. júna nariadil, aby Aslana Achmetoviča Jandieva nevydala do Ruska a počkala, kým jeho prípad prešetrí a rozhodne.

Jandiev je na Slovensku žiadateľom o azyl, pretože sa doma v Rusku obáva prenasledovania ruských štátnych orgánov a falošného obvinenia a trestného stíhania.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vydanie Jandieva do Ruska

Už keď bol v Rusku, bol zadržaný a vypočúvaný políciou, ktorá mučením chcela získať jeho priznanie. Na následky bitky bol aj hospitalizovaný. Preto z Ruska utiekol a požiadal o azyl.

O jeho žiadosti o azyl nebolo dodnes právoplatne rozhodnuté, pretože žiadne z doterajších rozhodnutí Migračného úradu Ministerstva vnútra SR neobstálo pred súdmi.

Prečítajte si tiež: Ďalší utečenec skončil vo väzbe

Ako ďalej agentúru SITA informuje advokát z Advokátskej kancelárie Koliková & Partners Lukáš Opett, podľa informácií, ktorými disponujú, sa aktuálne pripravuje vydanie Jandieva do Ruska a to bez ohľadu na zákaz vydania ženevského výboru.

Deň vydania Jandieva do Ruska je stanovený na utorok 17. júla 2018.

Advokátska kancelária Koliková & Partners, s.r.o. žiada Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo vnútra SR, aby upustilo od krokov smerujúcich k vydaniu Jandieva po dobu trvania predbežného opatrenia výboru a aby toto opatrenie rešpektovali.

Advokáti apelujú na ministerstvo

Apelujú zároveň na právnu obec na Slovensku, aby podporila požiadavku, pretože si to vyžaduje samotná podstata právneho štátu, spravodlivosti a ústavnosti v krajine.



Ako uviedol Opett, Ruská federácia tvrdí, že Jandiev spáchal teroristické trestné činy - účasť v stabilnej ozbrojenej skupine a účasť na ňou organizovaných útokoch, nezákonné držanie strelnej zbrane, výbušnín a podobne, teroristický čin, pokus o zabitie, pokus o teroristický čin, zabitie v spojení s banditizmom.

Jandiev obvinenia popiera. Ako preukázal aj Výboru OSN pre ľudské práva, tieto trestné činy sa stali v čase, keď bol hospitalizovaný na následky mučenia štátnymi orgánmi Ruskej federácie.



Rusko požiadalo o jeho vydanie na trestné konanie (extradícia) a Aslan Jandiev bol v roku 2011 vzatý do väzby, v ktorej až do dnešného dňa čaká na skončenie vydávacieho konania do Ruskej federácie.

Výbor OSN pre ľudské práva v Ženeve vydal v 21. júna tohto roku predbežné opatrenie, podľa ktorého sa má Slovensko zdržať vydania Jandieva do Ruskej federácie počas konania pred výborom.

Zaoberať sa budú porušením práva

Výbor sa bude zaoberať tým, či nebude porušené medzinárodné právo v prípade vydania Jandieva do Ruska, keďže mu tam hrozí mučenie, vysvetľuje tlačová správa.

"Výbor by mal zohľadniť aj okolnosť, že Jandiev požiadal na Slovensku o azyl, pričom o jeho azylovej žiadosti sa doposiaľ nerozhodlo a prípadným vydaním by azylové konanie stratilo zmysel. O toto rozhodnutie sme výbor požiadali po tom, čo sme neuspeli na slovenskom ústavnom súde a pred Európskym súdom pre ľudské práva," uviedol Opett.

Dodal, že po tom, čo sa v júli právoplatným spôsobom skončilo konanie pred ústavným súdom vo veci vydania Jandieva, slovenské orgány začali ihneď s prípravou faktického vydania Jandieva do Ruskej federácie, a to bez ohľadu na zákaz vydania zo strany ženevského výboru.

Znepokojenie vyjadrila aj Liga za ľudské práva

Ako ďalej Opett informuje, pre Jandieva súčasný postup štátnych orgánov Slovenska znamená, že nebude mať prístup k účinnej ochrane.

Je faktom, že v histórii Slovenskej republiky výbor prvýkrát vydal predbežné opatrenie voči Slovenskej republike a teda istým spôsobom ide o novinku pre naše štátne orgány.

"Ak by Výbor OSN po preskúmaní veci uznal námietky Jandieva, bol by to dôvod na obnovu konania pred Ústavným súdom SR. To však už bude zbytočné, ak bude Jandiev už vydaný do Ruska," uviedol.



Liga za ľudské práva tiež vyjadrila hlboké znepokojenie nad informáciami, podľa ktorých sa Slovensko rozhodlo vydať Aslana Achmetoviča Jandieva a vyzýva slovenské štátne orgány, aby sa zdržali konania smerujúceho k vydaniu Jandieva do Ruskej federácie do času, kým platí predbežné opatrenie Výboru OSN pre ľudské práva.

Zároveň vyzývajú slovenskú právnickú obec, aby sa k tejto výzve pridala v záujme zákonnosti, spravodlivosti a vlády práva. Agentúru SITA o tom informovala predsedníčka združenia Liga za ľudské práva Zuzana Števulová.