Dobré ráno: Súd mu vymeral 12 rokov, chce sa stať primátorom

Ako sa u nás robí komunálna politika.

15. júl 2018 o 23:33 Tomáš Prokopčák, Peter Kováč

„Mám bohaté skúsenosti aj v štátnej správe a toto všetko by som chcel zúročiť, ak by som bol zvolený do funkcie.“

Tak hovorí Marian Janušek, ktorý plánuje v novembri kandidovať za primátora Žiliny.

Dobre si pamätáte, to je ten bývalý minister výstavby za stranu SNS, ktorý má až také skúsenosti zo štátnej správy, že si vypočul rozsudok 12 rokov väzenia za kauzu nástenkový tender. Janušek, ale aj prokurátor sa proti rozsudku odvolali, takže stále nie je právoplatný.

Kto to Marian Januš je, prečo si trúfa byť primátorom a prečo nie je namiesto toho vo väzení?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Kováčom.

Krátky prehľad správ

Na viacerých miestach Bratislavy sa v piatok objavili homofóbne transparenty s menom kandidáta na primátora Jána Mrvu. Riešiť ich bude polícia, podali na ne trestné oznámenie. Sám Mrva tvrdí, že to je antikampaň na jeho osobu.

Prezident Andrej Kiska informoval Donalda Trumpa na summite NATO, že Slovensko plánuje nákup amerických stíhačiek F-16. Odozva vraj bola pozitívna.

Na nové autá si môžete počkať oveľa dlhšie, ako vám v automobilkách sľubovali. S niektorými modelmi je totiž problém, môže sa týkať až desaťtisícov áut. Dôvodom sú povolenia podľa nových emisných predpisov, Volkswagen napríklad mešká s výrobou a dodávkou zhruba štvrť milióna vozidiel.

Zamestnanci automobilky Fiat ohlásili štrajk, dôvodom je však futbal. Nepáči sa im kúpa Cristiana Ronalda, portugalského futbalistu totiž kúpil Juventus Turín z Realu Madrid za 112 miliónov eur. Časť peňazí má dať talianska automobilka a odborom sa to nepáči. Juventus aj Fiat Chrysler ovláda rovnaký majiteľ.

Moderný človek zrejme nemal jedinú kolísku, a mohol dokonca vzniknúť na rôznych miestach. Takáto hypotéza by totiž dokázala vysvetliť archeologické aj genetické dôkazy, ktoré sa nazbierali za posledné obdobie.

