Expert na odpad: Skládky rastú, lebo ľudia sú ľahostajní

Odpadová legislatíva je na Slovensku nastavená dobre, tvrdí Miloš Veverka, expert na odpad.

17. júl 2018 o 15:10 Peter Kapitán

Dá sa na Slovensku zbohatnúť na obchode s odpadom?

„Pokiaľ to človek robí tak, ako má, a dodržiava všetky platné zákony, tak ťažko. Napríklad triedený zber je dokonca ekonomicky záporná činnosť, ktorá musí byť dotovaná cez takzvané organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) peniazmi od výrobcov obalov. To, čo zberová spoločnosť dostane za suroviny, ktoré vytriedi a predá na recykláciu, nestačí ani na pokrytie nákladov spojených so zberom. Preto táto činnosť musí byť dotovaná.“

Existuje nejaká možnosť, ako na tom napriek tomu zarobiť?

„Teoreticky by mohli zberové spoločnosti voziť separovaný odpad na skládky, v najhoršom prípade na čierne skládky. Vyhli by sa ďalším nákladom na dotrieďovanie, lisovanie a odvoz na recykláciu. Ale to by sa museli robiť aj podvody s potvrdeniami o zhodnotení odpadu.

Keď zbierate a triedite odpad, dostanete od recyklátora potvrdenie o zhodnotení, to zase treba zdokladovať OZV. Ak recyklátor vydá potvrdenie bez toho, že by odpad reálne prevzal, je to podvod. Zrejme takýmto spôsobom by sa na tom teoreticky zbohatnúť dalo.“

Stretli ste sa takýmito prípadmi?

„Ja s týmto nemám skúsenosti, rozhodne to nie je nejaká bežná prax. Ale ľudia sú vynaliezaví.“

Spoločnosť Vassal Eko v Bratislave má zberný dvor, kde separuje odpad. Existuje podozrenie, že to, čo sa vyseparovať nedalo, zhŕňali na čiernu skládku, namiesto toho, aby za likvidáciu odpadu platili. Takto sa teda systém obchádzať dá?