Krajniak vidí úlohy prezidenta inak, v parlamente by bol častejšie

Funkcia prezidenta je podľa Krajniaka vnímaná ako výsluhový dôchodok pre ľudí, ktorí končia v politike, alebo podnikaní.

14. júl 2018 o 10:47 SITA

BRATISLAVA. Hnutie Sme rodina chce podľa podpredsedu strany Milana Krajniaka využiť každú príležitosť, kde môže zrealizovať svoj program pomoci ľuďom, ktorý sa snaží celospoločensky presadiť.

Ako povedal Krajniak pre agentúru SITA, preto sa stal kandidátom hnutia do prezidentských volieb.

„Funkcia prezidenta je dnes vnímaná ako výsluhový dôchodok pre ľudí, ktorí končia v politike, alebo podnikateľskej kariére. My si to však predstavujeme inak. Ako prácu na plný úväzok,“ uviedol Krajniak.

Kompetencie prezidenta

Podľa Krajniaka ak by prezident naplno využíval všetky ústavné kompetencie, nepotrebuje žiadne ďalšie, mali by to ľudia cítiť.

„Mali by vnímať, že najvyšší ústavný činiteľ im pomáha v praktických veciach,“ uviedol.

Prezident nemá podľa Krajniaka reprezentovať Slovensko v zahraničí.

„Nech raz ročne reční v OSN, ale 90 percent času má venovať ľuďom na Slovensku. Mal by riešiť problémy, s ktorými ľudia neuspeli v iných štátnych inštitúciách,“ myslí si podpredseda hnutia.

Krajniak súčasne hovorí, že prezident má ústavnú právomoc, kedykoľvek si predvolať ktoréhokoľvek člena vlády, aby mu poskytol informácie, o ktoré požiada.

„Ja by som si nevolal ministrov raz za pol roka, keď je nejaká kríza, ale pravidelne na mesačnej báze. S každým by som prebral celý okruh žiadostí o pomoc, s ktorými sa na mňa občania obracajú,“ uviedol.

Krajniak kritizoval Kisku

Súčasný prezident nevyužíva podľa Krajniaka ani možnosť kedykoľvek vystúpiť v parlamente.

„Dnes je to tak, že príde za zvuku fanfár raz ročne a povie správu o stave republiky. Ale to je správa o tom, čo sa už stalo. Ja by som chcel v NR SR vystúpiť, keď tam bude návrh zákona, ktorý môže pomôcť, alebo uškodiť ľuďom a vopred sa k nemu vyjadriť,“ konštatoval Krajniak.

Podpredseda Sme rodina povedal, že všetci politici by vedeli odprezentovať, že bez ohľadu či sú z koalície, alebo opozície, že ide o veci, na ktorých je zhoda.

Zároveň každý mesiac by politici dokázali odprezentovať, v čom ľuďom pomohli.

Úloha prezidenta

Podľa Krajniaka takého hľadanie konsenzu vo veciach, o ktorých sa nebude viesť politický boj, je úlohou prezidenta.

„ Aby ľudia videli, že napriek sporom existujú veci, na ktorých sa vie celé politické spektrum dohodnúť. To sú sociálne a školské otázky, či rozvoj regiónov. Mali by sme sa prestať pozerať, kto to navrhuje, ale podporiť to celým politickým spektrom. A o toto by sa mal prezident snažiť. Len by musel v parlamente vystupovať častejšie, aby ten konsenzus dokázal nájsť,“ dodal Krajniak.



Ľudia dnes podľa podpredsedu Sme rodina majú pocit a aj ten politik, že keď sa stane prezidentom, narastie mu hrebienok, je na piedestály.

„Na svet hľadí spoza čiernych okienok limuzíny. Ale tak to nemá byť. Prezident sa nemá báť ísť s kožou na trh. Mne sa páči štýl bývalého uruguajského prezidenta José Mujica. Mám iné názory ako on, ale páči sa mi, že zostal normálnym človekom,“ uviedol Krajniak.