Gröhling chce, aby ministerstvo nechalo výber učebníc na školy

Školstvo podľa poslanca SaS potrebuje decentralizáciu.

15. júl 2018 o 15:32 TASR

BRATISLAVA. Rezort školstva by mal prenechať výber učebníc na školy. Tvrdí to poslanec Národnej rady Branislav Gröhling (SaS). Zároveň vyhlásil, že školstvo potrebuje skutočnú decentralizáciu, a to aj v prípade internetu na školách.

"Centralizované obstarávanie zlyháva, je nefunkčné a často predražené," povedal poslanec SaS. Zároveň uviedol, "že filozofiou SNS nie je dať školám väčšiu slobodu a samostatnosť, ale, naopak, centralizovať moc a ovládnuť všetko v školstve".

Rezort školstva pre TASR uviedol, že v súlade s Implementačným plánom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania plánuje umožniť školám výber z viacerých druhov učebníc a postupné uvoľnenie trhu v prípade tých učebníc, kde budú k dispozícii viaceré alternatívne učebnice.

"Z doterajšej praxe vyplýva, že centrálne obstarávanie a distribúcia učebníc je hospodárnejší spôsob zabezpečovania učebníc v porovnaní so samostatným nákupom učebníc jednotlivými školami," poznamenal rezort školstva.

Ministerstvo tvrdí, že pri nákupe učebníc vo vysokom náklade pre všetky školy v SR vyrokuje s vydavateľmi zvýhodnené jednotkové ceny učebníc, čo je nereálne zo strany jednotlivých škôl pri neporovnateľne nižšom náklade.

"Samostatné zabezpečovanie učebníc jednotlivými školami je nevyhnutne spojené s výrazným zvýšením administratívnej záťaže priamo na školách, keďže akýkoľvek samostatný nákup učebníc školou, by musel byť vykonaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní," uzavrel rezort školstva.