Výročie okupácie štát veľmi nerieši, viac sa sústredí na Ficov vzor, Dubčeka

Udalosti 1968

Pražská jar je obdobie od konca roku 1967 do príchodu vojsk Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968. V tom čase dochádzalo k postupnému uvoľňovaniu politických pomerov. Prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa Alexander Dubček sa pod tlakom verejnosti snažil o reformu socializmu, no vtedajší sovietsky líder Leonid Brežnev v tom videl možné oslabenie komunistického bloku. Vyústilo to do obsadenia územia Československa. Z údajov Ústavu pamäti národa vyplýva, že sila inváznych vojsk bola 27 divízií, čo predstavovalo 500-tisíc vojakov. V dôsledku akcií okupantov prišlo o život najmenej 108 obyvateľov Československa, z toho 37 na Slovensku.