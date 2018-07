Podvody s agrodotáciami sa objavujú po celom Slovensku, Čižnár sa pustil do Matečnej

Farmári očakávajú systémové zmeny v rozdeľovaní dotácií. Prvé opatrenia prokuratúry však vítajú

16. júl 2018 o 19:17 Peter Kováč

BRATISLAVA. Dotácie na pôdu, na ktorej v skutočnosti stojí parkovisko či dokonca letisko, nie sú ojedinelým podvodom a netýkajú sa len východu krajiny.

Nové príklady obskúrneho získavania peňazí na úkor bežných farmárov sa objavili aj v Trnave či na Považí, priznala Generálna prokuratúra.

„Tu sa podľa našich informácií veľmi rýchlo a zázračne stopli dotácie, keď sme sa o to začali zaujímať. Ale my sa o to zaujímať budeme,“ vyhlásil šéf prokuratúry Jaromír Čižnár. Je presvedčený, že zvláštne dotovanie farmárov sa týka celého Slovenska.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Audit spisov, ktoré sa týkajú farmárov, robila prokuratúra v uplynulých týždňoch. Ukázal, že z 36 spisov boli chyby v desiatich.

Bežne sa podľa tejto vzorky stáva, že polícia zamieta trestné oznámenia, ktoré podávajú farmári bez toho, aby ho riadne preverila, alebo stíhanie zastaví, či urobí iné pochybenia. Čižnár pripustil, že viaceré zo spisov ukázali, že pochybenia nenašli ani prokurátori, ktorí mali na vyšetrovanie dohliadať.

Prečítajte si tiež: Farmári v Bratislave odstavili Starý most, nedosiahli zatiaľ nič

Generálna prokuratúra dala v deviatich prípadoch pokyn, aby sa začalo stíhanie.

Čižnár zároveň upozornil, že kontrolovať dotácie pre farmárov nemá prokuratúra, ale Pôdohospodárska platobná agentúra, na čo upozornil už aj ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú z SNS. Stretol sa s ňou osobne ešte v polovici mája, no odpovede sa stále nedočkal.

Systém kontroly v agentúre je podľa neho absolútne nepostačujúci. "Nevidím, že by niekto robil personálne dôsledky na PPA či polícii. To si máme len sami na seba kydať?“ pýtal sa Čižnár.

Matečná odpovedala, že víta Čižnárovu aktivitu a plánuje sa s ním ešte stretnúť a hovoriť o "pochybeniach prokurátorov až v tretine prípadov“ a o ďalšom postupe.

„Vysvetlí mu aj systémy kontrol v Pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktoré sú každoročne certifikované, akreditované a pod dohľadom Európskej komisie,“ dodal Matečnej hovorca Vladimír Machalík.

Farmári čakajú zásadnejšie zmeny