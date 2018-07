Fico pochválil Čižnára za vystúpenie k vyšetrovaniu agrodotácií

Predseda Smeru tvrdí, že generálny prokurátor je človek, ktorý si robí svoju robotu.

17. júl 2018 o 13:59 TASR

BRATISLAVA. Pondelkové (16.7.) vystúpenie generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára k vyšetrovaniu agrodotácií bolo dobre načasované, lebo sa ukazuje, že veciam, ktoré vyvolávajú spoločenský záujem, sa všetci primerane venujú.

Povedal to predseda Smeru Robert Fico.

Aj na základe Čižnárovej kritiky agrorezortu v správe SNS je podľa Fica vidieť, že je to človek, ktorý si robí svoju robotu.

"Platí, že nikto mu nikdy do ničoho nezasahoval, on by to ani nedovolil. Ja ho plne podporujem, aby poukazoval na chyby, ktoré sú. Ale toto už je mimo mojich právomocí. Ja som zobral jeho vyhlásenie na vedomie," podotkol.

Fico nechcel odpovedať na otázku, či má ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) jeho dôveru ako šéfa koaličnej strany. "To je otázka na premiéra Petra Pellegriniho (Smer)," uzavrel.

Čižnár na pondelkovej tlačovej konferencii oznámil, že z celkovo preskúmaných 36 spisov vo veciach farmárov boli zistené pochybenia v desiatich.

V deviatich prípadoch dala Generálna prokuratúra pokyn na začatie trestného stíhania.

Čižnár tiež uviedol, že systém kontroly na Pôdohospodárskej platobnej agentúre je nepostačujúci a vytvára pre jednotlivcov prostredie, v ktorom môžu rozhodovať svojvoľne.