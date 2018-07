Advokát Jandieva: Ministerstvo sa tvári, že predbežné opatrenie OSN neexistuje

Muža obviňujú ruské úrady z terorizmu. On tvrdí, že ho k priznaniu donútili mučením.

17. júl 2018 o 15:50 Peter Kováč

Už večer Slovensko zrejme vydá Rusku Aslana Jandieva, ktorý tu žiada o azyl. Ministerstvo spravodlivosti avizovalo, že tak spraví zrejme aj napriek predbežnému zákazu Výboru OSN pre ľudské práva, upozornila Amnesty International, ktorá tento krok odsúdila.

Jandievov advokát LUKÁŠ OPETT vysvetľuje, o čo v prípade ide.

Čo sa bude diať ďalej, ak Ústavný súd nerozhodne do utorka večera o vašej sťažnosti voči vydaniu Aslana Jandieva do Ruska?

„Predpokladáme, že pán Jandiev opustí Slovensko vo večerných hodinách, keďže jediný plánovaný let z Bratislavy do Moskvy je dnes (utorok) o 18:40.

Čiže ak do tohto termínu Ústavný súd neprijme nejaké rozhodnutie, ktorým by odložil vykonateľnosť rozhodnutia ministerky z februára 2018, tak definitívne dôjde k vydaniu pána Jandieva do Ruskej federácie.“

A teda rozhodovanie Ústavného súdu o vašej sťažnosti v neskoršom termíne by už bolo zbytočné?

„Ak pán Jandiev opustí Slovensko, tak mi nie je známa žiadna procedúra, na základe ktorej by nám hoci aj na základe súdneho rozhodnutia mala Ruska federácia povinnosť vydať ho späť.“

O čom vlastne bude rozhodovať Ústavný súd? Čím argumentujete v ústavnej sťažnosti?