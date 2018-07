Zamestnanci SAV sú pre transformáciu v právnom vákuu, tvrdia tamojšie odbory

18. júl 2018 o 13:24 TASR

BRATISLAVA. Zamestnanci Slovenskej akadémie vied (SAV) sa od 1. júla nachádzajú v právnom vákuu, čo je spôsobené komplikáciami pri transformácii jednotlivých ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI). Po mimoriadnom zasadnutí odborového zväzu pracovníkov SAV to na tlačovej konferencii uviedol jeho predseda Andrej Rusnák.

Podľa odborov bolo zamestnancom SAV sľúbené, že si prechod na VVI nikto ani nevšimne. Všimli si to však, a teraz kladú otázky.

Verejné výskumné inštitúcie

Ústavy SAV sa už stali verejnými výskumnými inštitúciami, sú založené, ale nestihli sa ešte zaregistrovať do registra verejných výskumných inštitúcií, čo sa malo stať k 1. júlu. Rezort školstva tvrdí, že pre chýbajúce dokumenty a nedostatky v doručených materiáloch, ktoré mala akadémia vypracovať.

"Naši zamestnanci vyjadrujú čoraz väčšiu neistotu v tom, s kým sú v pracovnoprávnom vzťahu, ako sú zabezpečované ich mzdové a odvodové nároky, platenie daní, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Ako zamestnanci sme v právnom vákuu, čo nevytvára dobrý pocit," povedal Rusnák s tým, že v tomto bode nemôžu jednotlivé ústavy vystupovať ako plnoprávne organizácie z hľadiska uzatvárania pracovných zmlúv či vyúčtovania pracovných ciest.

Rusnák priznal, že stav transformácie SAV nie je celkom vecou odborov. "Našou parketou sú vzťahy zamestnancov a už aj pohoda na pracovisku, ktorá nie je najlepšia. Máme vyše 3400 zamestnancov v 47 inštitúciách, ktoré mali prejsť na VVI," zdôraznil.

Podľa Rusnáka odbory o situácii komunikovali aj s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nom. SNS). "Boli sme na štyroch stretnutiach. Dostali sme istú spätnú väzbu a máme prísľub, že ak budú splnené všetky zákonné podmienky, proces transformácie bude pokračovať. Ústretovosť ministerky Lubyovej tu je," uistil.

Odídu?

Na margo možných odchodov ľudí zo SAV z dôvodu aktuálnej situácie Rusnák špekulovať nechcel. Povedal však, že by to boli veľké straty pre vedu. "Chceme robiť vedu a chceme dokončiť výzvy, ktoré nás čakajú. Riadime sa etickým kódexom, a to nás núti pracovať aj za týchto podmienok," podotkol.

Člen výboru Viktor Valentíny priznal, že zamestnanci SAV sú nervózni a nevedia, ako dlho to bude trvať. "Je to stav, pri ktorom potrebujeme, aby ho niekto rozsekol," apeloval.

Zákonom vyžadované podklady potrebné pre transformáciu jednotlivých ústavov SAV na VVI mali až na štyri výnimky množstvo nedostatkov, neboli doručené v zákonnej lehote, pričom dodnes nie sú kompletné. Novinárom to minulý týždeň povedala ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS). Reagovala tak na slová šéfa SAV Pavla Šajgalíka, podľa ktorého ak sa riadne nedokončí proces transformácie ústavov SAV na VVI, akadémia môže zaniknúť. Lubyová takýto scenár vylučuje.

"Transformácia sa začala pripravovať ešte na jeseň 2014, prebehnúť to malo k 1. januáru 2016. Na preklopenie na VVI potrebovali dodať podklady do 1. apríla 2018. Ministerstvo by ich skontrolovalo a vyzvalo by SAV na doplnenie do 31. mája 2018. Ak by bolo všetko doplnené, od 1. júla by zaregistrovalo tých asi 50 inštitúcií. Ale podklady boli dodané v posledný deň lehoty, pričom sa zistilo, že viacero zákonných náležitostí chýba," povedala Lubyová s tým, že absentovali napríklad údaje o členoch dozorných rád.

Ministerstvo školstva našlo aj v dodaných podkladoch asi 40 nezrovnalostí. "Ešte 21. mája sme zaslali SAV výzvu na doplnenie a opravu. Ale doklady nie sú kompletné dodnes, nebolo preto možné vykonať registráciu," ozrejmila šéfka rezortu.

Keďže podľa Lubyovej bola obava, aby sa SAV neocitla v právnom vákuu, 11. júna sa na rokovaní parlamentného školského výboru do zákona vsunuli opatrenia, aby sa tomu zabránilo.

"Bol teda predĺžený termín na registráciu na VVI. Toto bol predmet rýchlej novely, prezident Andrej Kiska ju ale vetoval. Stalo sa teda to, že sa jednotlivé ústavy SAV stali VVI, momentom ich založenia je marec. Sú založené, ale nestihli sa registrovať," konštatovala Lubyová s tým, že ústavom nič nebráni, aby sa urýchlene registrovali ako VVI podľa súčasného zákona.