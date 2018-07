Ak by Slovensko Jandijeva nevydalo, muselo by ho prepustiť

Podľa ministerstva spravodlivosti by jeho prepustenie predstavovalo ohrozenie bezpečnosti.

18. júl 2018 o 14:17 (aktualizované 18. júl 2018 o 15:24) TASR, SITA

BRATISLAVA. Ak by Slovensko v utorok nevydalo Aslana Jandijeva, hľadaného pre podozrenie z terorizmu do Ruskej federácie (RF), muselo by ho prepustiť z vydávacej väzby.

To by vzhľadom na obvinenia, ktorým čelí, predstavovalo bezpečnostné riziko.

Vo svojom stanovisku to vysvetľuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Pozastavenie vydania žiadal od Slovenska Výbor OSN pre ľudské práva.

Chcel preskúmať, či mu v Rusku nehrozí mučenie alebo zlé zaobchádzanie.

Jandijev by sa dostal z vydávacej väzby

Rezort v stanovisku uvádza, že od udelenia povolenia na vydanie ministrom spravodlivosti SR musí vydanie prebehnúť do 60 dní. Táto lehota by uplynula v stredu. Slovensko by potom muselo Jandijeva prepustiť z vydávacej väzby.

"Predbežné opatrenia Výboru pre ľudské práva nemajú na rozdiel od právne záväzného predbežného opatrenia Európskeho súdu pre ľudské práva či rozhodnutia Ústavného súdu SR o odklade vykonateľnosti vplyv na plynutie uvedenej procesnej lehoty," upozornilo ministerstvo.

Ústavný súd prerokuje žiadosť obhajcu

Vydanie mohlo zastaviť ešte rozhodnutie Ústavného súdu SR. Na ten sa v piatok (13.7.) obrátil Jandijevov advokát Lukáš Opett so sťažnosťou a žiadosťou o predbežnú ochranu. Ústavný súd do utorka nerozhodol.

Vo svojom vyjadrení súd uvádza, že Opett žiadosť doručil dve hodiny po uplynutí úradných hodín.

Podateľňa ju preto spracovala až nasledujúci pracovný deň - v pondelok (16.7.). K sudcovi spravodajcovi sa prípad dostal v ten deň o 19. hodine.

"Po tom, ako sa sudca spravodajca oboznámi s obsahom spisu, III. senát ústavného súdu ústavnú sťažnosť sťažovateľa predbežne prerokuje a rozhodne na svojom najbližšom neverejnom zasadnutí," informoval ÚS SR.

Pripomenul tiež, že v minulosti už o prípade okrem Ústavného súdu SR rozhodoval Najvyšší súd SR a Európsky súd pre ľudské práva. Žiadne z ich v súčasnosti platných rozhodnutí vydanie nezakazuje.

Rusko sa zaviazalo informovať

Slovensko tiež podľa rezortu spravodlivosti vzalo do úvahy záruky Ruska a doterajšiu prax v podobných prípadoch.

"Generálna prokuratúra Ruskej federácie zaručila v nadväznosti na žiadosť SR, že v prípade vydania A. Jandijeva bude Zastupiteľský úrad SR v Moskve informovaný o mieste zadržiavania sťažovateľa a zástupcovia veľvyslanectva ho budú môcť navštíviť a hovoriť s ním bez prítomnosti tretej osoby," priblížil rezort spravodlivosti.

Podobný prístup zvolil aj v prípade vydania A. Čentieva. Slovenskí zástupcovia po jeho návšteve potvrdili, že záruky, ktoré im dala Ruská fedwrácia, boli dodržané.

Rezort tiež pripomenul, že Jandijev bude mať v prípade porušenia jeho práv aj naďalej možnosť obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva.

Ministerstvo spravodlivosti tiež upozornilo, že prebiehajúce azylové konanie nie je prekážkou vydania.

Trestný poriadok totiž obsahuje ustanovenie, ktoré zabraňuje zneužívaniu inštitútu azylu opakovaným podávaním žiadostí, ktorými sa žiadateľa chcú vyhnúť trestnému stíhaniu v cudzine.

"Prvé azylové konanie, ktoré predstavovalo prekážku vydania A. Jandijeva, právoplatne skončilo 18. novembra 2010," konštatovalo ministerstvo.

Podľa informácií Amnesty International Jandijev ušiel z Ingušska a 14. mája 2008 požiadal o azyl na Slovensku z dôvodu prenasledovania orgánmi činných v trestnom konaní v Ingušsku a Severnom Osetsku.

Jandijev tvrdí, že bol krivo obvinený z niekoľkých zločinov a mučením donútený k "priznaniu".

Vo februári 2011 podala Generálna prokuratúra Ruskej federácie žiadosť o jeho vydanie a uviedla, že bol obvinený z činnosti v ozbrojenej skupine, nelegálneho držania a prepravy strelných zbraní a výbušnín, aj teroristických iných trestných činov.

Slovenské orgány následne Jandijeva zatkli a od roku 2011 je vo väzbe.

Amnesty International kritizuje vydanie

Nerešpektovanie opatrenia Výboru OSN pre ľudské práva je nebezpečným signálom, ktorý môže mať negatívne dosahy na reálnu vymožiteľnosť práva.

Myslí si to ľudsko-právna mimovládna organizácia Amnesty International Slovensko. Výbor od Slovenska žiadal pozastavenie vydania ruského občana Aslana Jandijeva do Ruska.

Chcel preskúmať, či mu tam nehrozí mučenie alebo zlé zaobchádzanie. Slovensko však Jandijeva v utorok (17.7.) vydalo.

"Slovensko porušilo svoje medzinárodné záväzky. Je dôležité, aby Slovensko nieslo za nerešpektovanie tohto rozhodnutia zodpovednosť a do budúcna muselo prijať opatrenia, ktoré zabránia podobnej situácii," povedala vedúca kancelárie AI Slovensko Kamila Gunišová.

Podľa informácií AI Slovensko bude Jandijev ruskými úradmi vydaný prokuratúre vo Vladikavkaze. Tá má byť neslávne známa zlým zaobchádzaním a mučením, obzvlášť v prípadoch obvinení zo zločinov terorizmu.

"Slovenské úrady, ktoré sme o týchto rizikách opakovane informovali, nesú spoluzodpovednosť za porušenie medzinárodne chránených ľudských práv," poznamenala Gunišová.

Nebezpečný precedens

Podľa Ligy za ľudské právavvydaním Jandijeva došlo k nebezpečnému precedensu.

„Vydali sme človeka, ktorý bol stále na Slovensku žiadateľom o azyl a doteraz nebolo v jeho veci právoplatne rozhodnuté. Konanie o azyle je pritom na Slovensku jediné, kde sa môže rozhodnúť, či obavy a dôvody, ktoré Jandiev prezentoval, boli skutočne prenasledovaním zo strany Ruska a či mal nárok na medzinárodnú ochranu," uviedla predsedníčka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová.

"My sme Jandieva vydali predtým, ako sa v jeho veci toto právoplatne posúdilo a rozhodlo, čiže každé ďalšie rozhodnutie už bude zbytočné,“ doplnila Zuzana Števulová.

Dodala, že Jandijev s týmito obvineniami nesúhlasil, považoval ich za vymyslené a svedectvá vynútené mučením, kým bol ešte v Rusku. Preto odtiaľ ušiel a na Slovensku požiadal o azyl.

Predsedníčka Ligy za ľudské práva kritizovala aj konanie slovenských štátnych orgánov.

„Oficiálny čas vydania, let ani podmienky nám nikto nechcel povedať alebo potvrdiť, ani advokát Jandijeva sa k týmto informáciám nemohol dostať, všetko, čo sme vedeli, boli viac-menej dohady. My sme s Amnesty International boli priamo na letisku, kde sme sa však k žiadnej oficiálnej informácii nedostali, čo považujeme za dehonestujúce," uviedla Števulová.

"Očakávali by sme, že v situácii, keď štát vedel, aký záujem u mimovládnych organizácií vzbudzuje vydanie Jandieva, mal s nami komunikovať a umožniť nám toto vydanie sledovať za vopred daných podmienok, aby sme mali istotu, že všetko bolo v súlade so zákonom," podotkla Zuzana Števulová.

"To, ako sa všetko utajovalo, je pre nás nepochopiteľné od krajiny, ktorá je demokratická a v otvorenom dialógu s občianskou spoločnosťou by sme očakávali viac," konštatovala.