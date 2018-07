Porušenie ľudských práv, ktoré sa týka nás všetkých. Reakcie na Jandieva

Štát do poslednej chvíle tajil, či a kedy vydáva Aslana Jandieva. V Rusku ho prinútili priznať sa k terorizmu údajne mučením.

18. júl 2018 o 16:56 Peter Kováč, Peter Kapitán

BRATISLAVA. Slovensko sa vzoprelo odporúčaniam výboru OSN a v utorok večer vydalo do Ruska Aslana Jandieva, ktorý z vlasti ušiel po tom, čo ho vraj tri dni mučili, aby sa priznal k terorizmu.

Aj keď pôvodne ho pred vydaním chránilo predbežné opatrenie Európskeho súdu pre ľudské práva, to pred dvoma rokmi padlo. Ministerstvo spravodlivosti dospelo k záveru, že Jandiev predstavuje riziko pre bezpečnosť v krajine a do Ruska ho napriek kritike mimovládnych organizácií vydalo v utorok večer.

Denník SME prináša reakcie, ktoré jeho konanie vyvolalo.

Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva

"Vydaním pána Jandieva došlo k nebezpečnému precedensu – vydali sme človeka, ktorý bol stále na Slovensku žiadateľom o azyl a doteraz nebolo v jeho veci právoplatne rozhodnuté. Konanie o azyle je pritom na Slovensku jediné, kde sa môže rozhodnúť, či obavy a dôvody, ktoré pán Jandiev prezentoval, boli skutočne prenasledovaním zo strany Ruska a či mal nárok na medzinárodnú ochranu.

Okrem toho Výbor OSN pre ľudské práva, ktorý preskúmava sťažnosti podané na základe opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, vydal v júni predbežné opatrenie, ktorým zakázal Slovensku jeho vydanie a v piatok minulý týždeň Slovensko urgoval, aby sme toto predbežné opatrenie rešpektovali. My sme tak nekonali, čím sme nielen vážne porušili naše medzinárodné záväzky, ale dali sme aj signál všetkým slovenským občanom a občiankam, že ak sa oni v budúcnosti obrátia na výbor so sťažnosťou, Slovensko to bude ignorovať. To je podľa mňa naozaj veľké porušenie práv nás všetkých a, samozrejme, aj medzinárodná hanba, ktorá nezostane bez povšimnutia."

Lukáš Opett, advokát Aslana Jandieva

"Zrealizované vydanie pána Jandieva je v zjavnom rozpore s vydaným predbežným opatrením Výboru OSN pre ľudské práva z 21. júna 2018, ktoré zakazuje jeho vydanie počas konania pred výborom. Vydaním bola pánovi Jandievovi znemožnená efektívna možnosť na riadne posúdenie jeho sťažnosti pred výborom a takisto mu bola odňatá možnosť na posúdenie jeho azylovej žiadosti, o ktorej prebiehalo konanie."

Barbora Černušáková, Amnesty International

"Vydaním Aslana Jandieva slovenské úrady, osobitne ministerstvo spravodlivosti, zahraničia a vnútra, porušili ľudské práva. Výsledkom je, že pán Jandiev je vo veľkom riziku, že ho budú mučiť. Očakáva sa, že bude vydaný na konanie vo Vladikavkaze v Severnom Osetsku a zrejme aj uväznený v zariadení, ktoré je neslávne známe mučením a zlým zaobchádzaním, a to najmä pri trestných činoch týkajúcich sa terorizmu.

Mučenie ako nástroj získavania "priznaní" je pritom v Rusku veľmi rozšírené a súdy zväčša odmietajú sťažnosti žalovaných, ktorí sa snažia upozorňovať na takéto zaobchádzanie. Amnesty International je presvedčené, že pán Jandiev sa v Rusku nedočká ani len spravodlivého procesu."

Kamila Gunišová, Amnesty International Slovensko

"Slovensko porušilo svoje medzinárodné záväzky. Je dôležité,

aby Slovensko nieslo za nerešpektovanie tohto rozhodnutia

zodpovednosť a do budúcna muselo prijať opatrenia, ktoré zabránia

podobnej situácii."

Ministerstvo spravodlivosti

"Vzhľadom na záruky poskytnuté Ruskou federáciou a našu doterajšiu prax v podobných prípadoch budeme situáciu sťažovateľa v Rusku ďalej monitorovať. V liste z 3. októbra 2014 sa Genáralna prokuratúra Ruskej federácie zaručila v nadväznosti na žiadosť SR, že v prípade vydania Jandieva bude zastupiteľksý úrad SR v Moskve informovaný o mieste zadržiavania sťažovateľa a zástupcovia veľvyslanectva ho budú môcť navštíviť a hovoriť s ním bez prítomnosti tretej osoby. Podobný postup sme zrealizovali aj po vydaní A. CH. Čentieva do Ruska.

Skutočnosť, že nemožno pochybovať o vierohodnosti záruk Ruskej federácie, bola potvrdená aj v rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva z 1. marca 2016 v prípade Jandiev.

Ruská federácia je navyše členským štátom Rady Európy a zmluvnou stranou dohovoru. A. Jandiev má teda naďalej prístup k ESĽP v prípade akýchkoľvek porušení jeho práv v Rusku."

Ústavný súd

"Viacerými rozhodnutiami bolo právoplatne rozhodnuté o prípustnosti vydania, resp. aj o rozhodnutí o vydaní Aslana Jandieva do Ruskej federácie, t. j. všetky jeho sťažnosti podané na Európskom súde pre ľudské práva a Ústavnom súde smerujúce proti jeho vydaniu boli odmietnuté.

Po tom, ako sa sudca spravodajca oboznámi s obsahom spisu, III. senát Ústavného súdu ústavnú sťažnosť predbežne prerokuje a rozhodne na svojom najbližšom neverejnom zasadnutí."