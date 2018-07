Na súdy prichádza projekt na skrátenie dĺžky konaní

Dĺžka trvania prípadov sa budú elektronicky merať.

18. júl 2018 o 16:24 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti SR spúšťa pilotný program na optimalizáciu dĺžky súdnych konaní na štyroch okresných súdoch na Slovensku.

Testovanie sa bude konať v Bratislave, Galante, Banskej Bystrici a v Košiciach.

“ Tým, že budeme mať špecializovaných sudcov, ktorí sa budú venovať iba jednej agende, skrátime aj čas, ktorý bude potrebný na spravodlivý koniec jednotlivých procesov. „ MÁRIA KOLÍKOVÁ, ŠTÁTNA TAJOMNÍČKA MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI

V prípade, že sa tento pilotný projekt osvedčí, mohol by byť zavedený na všetkých súdoch na Slovensku.

V stredu to uviedla štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková na brífingu pri príležitosti stretnutia s predstaviteľmi medzinárodnej organizácie CEPEJ (The European Commission for Efficiency of Justice – Európska komisia pre efektívnu justíciu).

Efektivite pomôže súdna mapa

Tí vypracovali ešte minulý rok dve hodnotiace správy slovenskej justície, v ktorých tiež súdni odborníci odporučili rezortu spravodlivosti zaviesť niektoré opatrenia do praxe.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ministerstvo zriadilo tiež šesť pracovných skupín, ktoré momentálne zvažujú možnosti, ako odporúčania CEPEJ realizovať.

Vzniknúť by mala tiež takzvaná súdna mapa Slovenska, ktorá by dokázala optimalizovať celkové fungovanie súdov.

Elektronické meranie dĺžky sporov

Tie by po novom mohli byť špecializované na konkrétny druh právnej agendy, čím by sa skrátila dĺžka jednotlivých konaní.

Tento projekt je však behom na dlhú trať a Kolíková potvrdila, že sa bude zrejme týkať až ďalšieho obdobia po parlamentných voľbách v roku 2020.

Prečítajte si tiež: Gál chce na súdy vrátiť 54 justičných čakateľov

"Spúšťame pilotný projekt, v rámci ktorého budú nastavené priemerné dĺžky súdnych procesov. Budeme elektronicky merať, ako dlho v priemere trvá súdom, kým vybavia konkrétny prípad. Pri jednotlivých agendách je nastavený iný čas, za ktorý by to mali sudcovia stihnúť. V prípade, že sa táto metóda osvedčí, môžeme ju zaviesť na všetkých súdoch na Slovensku,” povedala štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Kolíková.

“Naprieč všetkými pracovnými skupinami je zhoda na tom, že je potrebné zaviesť niektoré zmeny. Pracuje sa na možných riešeniach, aby boli aplikované také opatrenia, ktoré prinesú želaný efekt, teda celkové zlepšenie,” uviedla Kolíková.

“Spolupracujeme s organizáciou CEPEJ na tom, aby sme aplikovali ich odporúčania do praxe,” doplnila.

Tieto slová potvrdili aj predstavitelia spoločnosti, ktorí pripomenuli, že výrazná zmena sa nedá spraviť zo dňa na deň.

Niektoré procesy si preto podľa nich vyžadujú dostatočný čas na prípravu, či už legislatívneho, alebo systémového charakteru.

Sudcov nesmú zaťažovať iné veci

Organizácia CEPEJ vypracovala za minulý rok dve hodnotiace správy o slovenskej justícii, pričom v nich boli zahrnuté aj odporúčania.

Prečítajte si tiež: Gál navrhuje zvýšiť platy súdnych úradníkov o tridsať percent

Ako uviedli predstavitelia tejto organizácie, budúcnosťou súdnictva je špecializácia a nastavenie potrebných nástrojov, tak aby jednotliví sudcovia mohli iba rozhodovať a nemuseli sa zbytočne zaoberať technickými záležitosťami.

“Pricestovali sme na Slovensko, aby sme sa stretli s pracovnými skupinami. Je ich šesť a v súčasnosti sa hľadajú správne nastavenia. My máme vlastných súdnych odborníkov, ktorí vedia ponúknuť svoje poznatky z praxe. Sme radi, že sa Ministerstvo spravodlivosti SR snaží aplikovať naše odporúčania,” povedal predseda organizácie CEPEJ Georg Stawa.

Špecializácia skráti súdne konania

V rámci jednotlivých súdov na Slovensku by tak mali pribudnúť špecializácie, ktoré by v konečnom dôsledku dokázali skrátiť dĺžku súdnych konaní.

Ako však uviedla Kolíková, je to veľká téma a v tomto funkčnom období, teda do parlamentných volieb 2020, sa to zrejme nestihne.

Prečítajte si tiež: Sudcovia poukázali na personálny kolaps, žiadajú justičných čakateľov

“Tým, že budeme mať špecializovaných sudcov, ktorí sa budú venovať iba jednej agende, skrátime aj čas, ktorý bude potrebný na spravodlivý koniec jednotlivých procesov," uviedla Kolíková.

"V tejto oblasti je však potrebná dostatočná diskusia na to, aby bola všeobecná zhoda v rámci celej justície. V pracovných skupinách sú zastúpení aj sudcovia jednotlivých súdov, aby nám vedeli povedať, ako niektoré veci fungujú či nefungujú," uzavrela Kolíková.