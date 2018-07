Personálne problémy na súdoch by mohli vyriešiť lietajúci sudcovia

Lietajúci sudcovia by zaskakovali v prípade materskej alebo PN.

18. júl 2018 o 17:31 SITA

BRATISLAVA. V slovenskej justícii by mohol pribudnúť nový inštitút takzvaného lietajúceho sudcu, ktorý by využívali jednotlivé súdy dočasným spôsobom na záskok.

Uviedla to v stredu na brífingu štátna tajomníčka na Ministerstve spravodlivosti SR Mária Kolíková.

Tá sa domnieva, že by takýto nový inštitút mohol zaplátať nedostatočne obsadené miesta na súdoch po celom Slovensku.

Záskok za rodičov aj práceneschopných

Lietajúci sudcovia by zaskakovali v prípade materskej či rodičovskej dovolenky, alebo dlhodobej práceneschopnosti. Tento inštitút využívajú aj v zahraničí.



“Chceme zriadiť tento inštitút a nájsť vhodný právny podklad, aby sme k nemu vedeli predstaviť príslušnú legislatívu,” povedala Kolíková.

“Tento inštitút by plnil úlohu záskoku v prípade, že nám na niektorom zo súdov vypadne na dlhší čas človek a potrebujeme ho nahradiť na vopred stanovenú lehotu,” priblížila rozsah opatrenia Kolíková.

Práve sudcovia volali po navýšení ich stáleho počtu z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia.

Audit justície, ktorý vykonala medzinárodná organizácia CEPEJ (The European Commission for Efficiency of Justice – Európska komisia pre efektívnu justíciu) však tento nedostatok priamo nepotvrdil.

Zvýšiť stavy sudcov je nevyhnutné

Správa uvádza, že hlavný problém slovenského súdnictva nie je v nedostatočnom personálnom obsadení, ale v iných faktoroch.

“Správa z organizácie CEPEJ nekonštatuje priamo, že je nevyhnutné navyšovať súčasne nastavené počty sudcov. Pre dočasné záskoky chceme zriadiť práve inštitút tzv. lietajúcich sudcov, ktorí by dokázali v prípade potreby zastupovať svojich kolegov,” uzavrela Kolíková.

Obdobnú formu záskokov na súdoch využíva napríklad susedné Rakúsko či Holandsko.