Porušili Noční vlci nejaký zákon, pýta sa Kaliňák

Exminister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru hovorí, že Noční vlci na Slovensku nie sú zatiaľ žiaden problém.

19. júl 2018 o 17:58 Peter Kapitán

Ako vnímate to, že si Noční vlci na Slovensku vytvorili svoju základňu?

„Ja sa na to nepozerám nijako, neviem, o akej základni je reč. Noční vlci sa na Slovensku vždy slušne správali.“

Na dvore sa nachádzajú tanky a obrnené vozidlá, to je v poriadku?

„Prečo by to nemalo byť v poriadku? Porušili nejaký zákon? Treba sa spýtať odkiaľ sú tie tanky, komu to patrí, či sú fanúšikovia vojenskej techniky a čo sa s tým robí.“

Nie je problém, že tam cvičia Slovenskí branci?