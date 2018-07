Dobré ráno: V RTVS môže byť ohrozené vysielanie správ

Ľudia v spravodajstve končia, spor o verejnoprávnosť pokračuje.

19. júl 2018 o 23:15 Tomáš Prokopčák, Lucia Krbatová

Vypočujte si podcast

Štyroch ľudí prakticky vyhodili, ďalší následne podali výpoveď.

Vedenie spravodajstva v RTVS namiesto rešpektovaných novinárov vedú hovorcovia, ktorí namiesto líderstva obviňujú vlastných podriadených. Hovorilo sa o ohrození vysielania, strate dôvery, rozklade verejnoprávnosti. A potom sa akosi stíchlo...

Čo sa to teda vlastne teraz v spravodajstve RTVS deje? Ľudia, ktorí dali výpovede, už odišli alebo odchádzajú – je teda ohrozené vysielanie? A kto do RTVS prichádza pracovať?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Luciou Krbatovou.

Krátky prehľad správ

V Tatrách napršala za jediný deň desatina priemerných ročných zrážok, klimatológovia už hovoria o extréme. Pre veľkú vodu museli dokonca evakuovať ľudí, najhoršia situácia bola v Starej Lesnej a v Tatranskej Javorine.

V hlavnom meste chýbajú vodiči verejnej dopravy, dopravný podnik začal hľadať ľudí aj na Ukrajine. Záujem o prácu vodiča v Bratislave je totiž je veľmi nízky.

Európska únia sa chystá na prípadne ďalšie kolo obchodnej vojny so Spojenými štátmi. Údajne zvažuje clá na uhlie, lieky a chemické výrobky z USA, ktoré by začali platiť v prípade, ak by Donald Trump zaviedol obmedzenia na dovoz európskych áut.

Europoslanci prídu po vražde Jána Kuciaka na ďalší prieskum na Slovensko. Plánujú preskúmať našu situáciu v oblasti právneho štátu, korupcie a bezpečnosti novinárov.

V okolí planéty Jupiter objavili astronómovia dvanásť nových mesiacov. Joviálny obor má tak po novom už 79 mesiacov, jeden však obieha po dráhe, pri ktorej hrozí zrážka s niektorým z vonkajších mesiacov.

