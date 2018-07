Čítanie na víkend: Príbeh súkromného hradu, zázrak medicíny alebo morbídna história

Sternbergovci zo Šternberka, prečo si nepamätéme spomienky z detstva, ale aj reportáž z Kene. Pozrite si prehľad magazínového čítania.

Pohľad do jednej zo sál šternberského hradu.(Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Na návšteve u skutočného aristrokrata

Tento hrad vonia inak. Žiadna zatuchlina. Tu sa stále žije a varí. Súkromný hrad Český Šternberk neďaleko Prahy prežil takmer nepretržite v rukách jedného rodu bezmála osemsto rokov. Hradný pán v ňom stále býva a navyše je celoročne prístupný turistom.

Stotisíc návštevníkov, ktorí ročne prejdú hradom Český Šternberk, od bytu Sternbergovcov oddeľuje len takzvaná Studená chodba.

Pána Zdeňka Sternberga však stretnú len výnimočne.

Hoci čoskoro oslávi 95 rokov, chodí stále bez pomoci a nemá ani načúvací prístroj. Upravený vzhľad a vyberané spôsoby nenechajú nikoho na pochybách, že ide o príslušníka jedného z najstarších žijúcich českých rodov. Aký je jeho príbeh, zisťovala Ela Rybárová.

Čierne miesta automobilovej histórie

Mali úplne odlišný život, no stali sa terčom násilia a osudnou pre nich bola cesta autom. Ako vyzerá príbeh známych osobností a áut, ktoré ich viezli v čase atentátov?

Vybrali sme deväť najznámejších atentátov v aute, ktoré sa odohrali za uplynulých vyše 100 rokov. Cieľ útočníkov bol vždy rovnaký - zbaviť sa nepohodlnej alebo nenávidenej osoby.

Prípady zároveň ponúkajú prierez automobilovou históriou. Zatiaľ čo významných predstaviteľov štátu či cirkvi už medzičasom chráni nepriestrelná karoséria, ostatní smrteľníci takúto ochranu nemajú.

Prečo si nepamätáte, ako vás prebaľovali

V prvých troch rokoch zažije človek naozaj veľa – zoznamuje sa s úplne novým svetom, naučí sa chodiť, možno ide na prvú dovolenku s rodičmi. No v dospelosti sa na tieto momenty málokto rozpamätá.

Aká je vaša najskoršia spomienka z detstva? Možno si podobne ako dvadsaťdeväť ročná Zuzka spomínate na obdobie z vašich prvých troch rokov.

"Sedím na posteli v izbe na manželákoch a kukám na mamu, ktorá zhrozene kričí. Nechápem. Mama sa vrhá ku mne a vytrháva mi z ruky švába, ktorého si pchám do úst," vynára sa Zuzke živá spomienka.

Problém je, že podobné spomienky vôbec nemusia byť skutočné. Prečo, vysvetľuje Renáta Zelná.

Príbeh Louise, dieťaťa zo skúmavky

Lesley a John Brownovci sa takmer dekádu spoločne snažili o vysnené dieťa. Nedarilo sa, Lesley trpela zablokovanými vajíčkovodmi a jej situácia vyzerala beznádejne.

Písal sa rok 1977, o asistovanej reprodukcii tak, ako ju poznáme dnes, svet ani nechyroval.

Presne desiateho novembra toho roku však nádejná matka podstúpila experimentálnu procedúru, o ktorej lekári vedeli, že sa dovtedy ešte nikdy nepodarila. Čo však mohla stratiť?

Nechala si odobrať dozreté vajíčka, v Petriho miske ich oplodnili spermiou jej manžela a následne jej oplodnené vajíčko vložili späť do maternice. Čo bolo ďalej, rekapituluje Mia Žureková.

Reportáž z Kene

Detský domov je vážnejšia záležitosť ako bežná internátová škola. Detský domov deti nielen učí, ale aj vychováva, stará sa o ne počas dní, keď škola neprebieha. A najmä - preberá za ne právnu zodpovednosť.

Ak by niečo vyviedli a musela by zasahovať polícia, neobracala by sa na rodičov detí, ale práve na domov.

O detskom domove svätej Bakithy v kenskom Eldorete – 300-tisícovom meste ležiacom vo výške viac ako dvetisíc metrov nad morom v západnej Keni – však ťažko z miestneho pohľadu hovoriť ako o domove detskom. Čím je výnimočný, skúmal priamo na mieste Matúš Krčmárik.