Môže hudba poraziť totalitu? Rock & Roll to dokázal

Desať správ, ktoré zaujali čitateľov najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.

20. júl 2018 o 11:20 The Slovak Spectator

1. Vedeli ste, že zakladateľ modernej sebaobrany Krav Maga bol Bratislavčan?Creator of the Krav Maga self-defense system was from Bratislava

2. Slováci sa radšej vrátia domov, keď tu nájdu spoločnosť, ktorá dáva rovnaké šance všetkým, bez zbytočných predsudkov, píše šéfredaktorka The Slovak Spectator:More reasons to stay

3. Tatry bojujú so záplavami. Pozrite si, akú spúšť už stihli narobiť:Heavy rains flood the Tatras

4. Udalosti minulého týždňa za tri minúty. Vypočujte si audio prehľad správ v angličtine: Last Week in Slovakia: People marched for LGBTI rights in Bratislava

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



5. Vystačí si nová automobilka spracovníkmi zo Slovenska?Jaguar will need people from abroad for its plant in Slovakia

6. Turnaj v Hre o tróny, vegánske hody či rómsky festival. Letný program v Bratislave je naozaj pestrý: Top 10 events in Bratislava

7. Ministerstvo obrany presvedčilo vládu o výhodnosti nákupu amerických stáhačiek. Nie však expertov:Slovakia to buy F-16 fighter jets. What is wrong with the ministry's analysis?

8. Návštevu Slovenska odporúča aj CNN. Ktoré miesta by turisti nemali obísť?What are the best tourism sites in Slovakia recommended by CNN?

9. Esperanto sa môžete naučiť na Liptove. Kio li estas? Liptov welcomed Esperanto enthusiasts

10. Môže hudba poraziť totalitu? Rock & Roll to dokázal: How rock music helped bring down the totalitarian regime

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.