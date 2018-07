Cinkota: Som pôžitkár. Viem, že chuť príde, ale už mi nebude diktovať

Keď sme si dohadovali rozhovor, vraveli ste, že plánujete zostať nejaký čas vo Zvolene, hoci žijete v Bratislave. Dávate si čas, kým začnete naplno fungovať v hlavnom meste?

V rozhovore nájdete ako fungoval vo väzení

či trvá na svojej nevine

prečo začal brať drogy

ako hodnotí najťažšie obdobie, keď šiel na liečenie

aká legislatíva by pomohla narkomanom

„Moje prvé kroky viedli do Bratislavy, kde som musel vybaviť potrebné záležitosti a hneď potom sme išli do Zvolena na chalupu. Chceli sme byť trochu v prírode.

Moja Zuzka je odtiaľto, mám tu svokrovcov a moji rodičia sú blízko, v Banskej Bystrici. Ale nie je to tak, že iba dovolenkujeme.

Stretol som sa s vami, predtým s inými novinármi, občas zbehnem dolu do mesta nasať zhon tohto sveta. Ale nasávať ho treba pomaličky.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Po prepustení z väzenia sa vám už ozvali nejakí bývalí kolegovia či kamaráti z hereckej brandže?

„Zatiaľ iba štyria.“

Dušan Cinkota Je herec, účinkoval v Radošinskom naivnom divadle, od roku 1994 bol členom Slovenského národného divadla. Pôsobil v dabingu, kde k jeho najznámejším rolám patrí Chandler z komediálneho seriálu Priatelia. Pre drogy ho polícia prvýkrát zatkla v roku 2001. Vtedy bol 13 mesiacov vo vyšetrovacej väzbe. Súd mu v roku 2003 vymeral trest na dva roky podmienečne. V roku 2007 ho polícia zadržala, keď kupoval pervitín. V roku 2012 dostal osem rokov, po šiestich ho podmienečne prepustili.

Môžete aj povedať, ktorí? Zrejme medzi nimi bude Andy Hryc, ktorý za vami stál po celý čas.

„Andy Hryc, Jožo Pročko, Tomáš Maštalír a Tánička Pauhofová. S nimi som bol v kontakte neustále.“

Andy Hryc povedal, že niektorí herci mu vyčítajú, že vám pomáhal a že väčšinou sú to ľudia, ktorí mali zlú skúsenosť s drogami. Ako to vnímate?

„Vyčítali mu to najmä tí, ktorí nemali žiadnu skúsenosť s drogami. A prekvapilo ma, že medzi nimi boli niektorí, ktorým som v živote pomohol.

To ma zamrzelo. Keby si skúsili predstaviť, že by sa to stalo im, som zvedavý, či by kritizovali, že niekto niekomu pomáha.

Ak nevedia pomôcť aj oni, nech sú radšej ticho.“

Ste teda pripravený po návrate do brandže na rozporné reakcie od niektorých hereckých kolegov?

„Nie všetci ma možno privítajú s otvorenou náručou, ale o ich náruč ani nestojím.“

Dostali ste už aj nejaké predbežné herecké ponuky?

„Zatiaľ ešte nie. Dvaja sa ohlásili v zmysle, že kedy sa ozvú. Ale od môjho prepustenia prešlo len pár dní a naša brandža nie je taká flexibilná, že hneď dokážu zapojiť do projektu niekoho ďalšieho. Žiada si to dlhší čas. Teraz sú navyše prázdniny a rozbehnuté projekty boli podpísané ešte pred nimi. Vtedy so mnou nemohli rátať.“

Rátate aj s tým, že ponuky sa nepohrnú a váš návrat k herectvu sa môže skomplikovať?

„Neviem. Ak to tak bude, budeme rozmýšľať inak. Ale ja sa chcem tešiť na dobré veci a radšej budem rátať s rozbehom.“

“ Najdôležitejšie je zvládnuť to všetko bez chyby, bez toho, aby ste niekoho napadli či riešili nejaké tabletky, alebo aby ste boli v niečom hľadáčiku. Lebo ak urobíte chybu na začiatku, ide s vami až do konca. „ herec Dušan Cinkota o začiatkoch vo väzení

Mali ste to tak, že ste chceli byť hercom odjakživa alebo ste ten prípad, ktorý sa k herectvu dostal náhodou a už pri tom zostal?

„Na javisko som sa dostal náhodou, keď som mal asi tri roky. Recitoval som, 'keď pršalo mrholilo, žabiatko sa narodilo'. Vtedy som si povedal, že chcem byť hercom.“

Už vo vašich hereckých začiatkom ste boli považovaný za výnimočný talent...

„A to mi zostalo, predstavte si.“

Vidím, že ego máte v poriadku.

„Teraz som si ho trošku pohladil.“

V začiatkoch hereckej kariéry môže sláva tým egom trochu zamávať. Ako ste sa s ňou vyrovnávali? Nebolo jej nezvládnutie jednou z príčin, prečo ste skúsili drogu?

„Neviem, možno to zohralo nejakú rolu. Ale skôr si myslím, že prvý impulz utekať za hranice bola moja zvedavosť.