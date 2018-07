Slobodníka za šéfa polície odmietli, ako pridelenec neprekáža

Marian Slobodník by ako šéf polície podľa premiéra Pellegriniho vzbudzoval pochybnosti. Obával sa prepojení na Bašternáka.

22. júl 2018 o 16:18 Peter Kováč

BRATISLAVA. Keď sa chystala nová ministerka vnútra Denisa Saková zo Smeru koncom mája predstaviť nového policajného prezidenta, všetko nasvedčovalo tomu, že sa ním stane policajný pridelenec v Chorvátsku.

Marian Slobodník sa už rozlúčil s kolegami v Záhrebe, vrátil sa na Slovensko a pre médiá už hovoril, že má chuť šéfovať polícii a že sa cíti poctený.

Keď sa ukázalo, že má prepojenia na podnikateľa Ladislava Bašternáka, blízkeho Smeru a obžalovaného z daňových podvodov, premiér Peter Pellegrini zo Smeru jeho povýšenie zastavil.

Partnerom Slobodníkovej dcéry Simony je Andrej Brna, ktorý s Bašternákom staval outlet vo Voderadoch.

„Nebol by to dobrý signál pre krajinu, ak by sme na čelo Policajného zboru postavili niekoho, kto od prvého dňa bude vzbudzovať pochybnosti, či vykonáva svoju prácu zodpovedne,“ povedal vtedy Pellegrini.

Slobodníkov návrat do za pridelenca do Chorvátska mu však neprekážal. Ministerstvo vnútra pripustilo, že vo funkcii pôsobí bezo zmeny. Na otázku, či Saková neuvažuje o jeho výmene, už neodpovedalo.

Práca pridelencov je blízka diplomatickej funkcii. Ich hlavnou úlohou je pomáhať ľuďom zo Slovenska, ktorí sa dostali do problémov, či majú opletačky s políciou danej krajiny.

Mali by tiež zabezpečovať spoluprácu s miestnymi štátnymi zložkami.

Denník SME sa pozrel na to, kto zastáva funkcie pridelencov v ostatných krajinách. Ide o známe mená, medzi ktorými sa nájdu najmä bývalí vysokí funkcionári v polícii, ale i rodina známych postáv blízkych Smeru.

Vysvetľoval škandál, odpratali ho do Sofie