RTVS zvažuje obnovu zákazky na náter obrátenej pyramídy

Obstarávanie by mohli vyhlásiť na budúci rok.

22. júl 2018 o 10:46 SITA

BRATISLAVA. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zvažuje obnovenie verejného obstarávania na renováciu náteru budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici.

Obstarávanie by mohli vyhlásiť na budúci rok. Závisí to od finančných možností. Verejnoprávna rádiotelevízia obstarávanie zvažuje aj vzhľadom na to, že peniaze na tento účel pôjdu z prostriedkov na opravy a údržbu a ide o veľkú čiastku, skoro pol milióna eur.

Radu RTVS o tom na jej júlovom rokovaní informovala riaditeľka sekcie ekonomiky RTVS Radka Doehring. Ak by išlo o investície, mohol by na ne RTVS dostať zdroje zo zmluvy so štátom.

Zmluva umožňuje prispieť RTVS okrem programu aj na modernizáciu techniky určenej na výrobu a vysielanie nových pôvodných programov vo verejnom záujme.

Atypická oceľová konštrukcia Slovenského rozhlasu v tvare obrátenej pyramídy však do tohto nespadá. Pôvodný náter oceľovej konštrukcie je zvetraný a jeho hrúbka už nezodpovedá požiadavkám na protikoróznu ochranu.

Pány z roku 2017

RTVS plánoval obstarať nový náter na obrátenú pyramídu ešte na jar minulého roka. V oznámení zverejnenom 26. apríla 2017 vo vestníku verejného obstarávania sa ako celková predpokladaná hodnota zákazky na práce trvajúce štyri mesiace uvádzala suma 240 tisíc eur bez DPH. Zákazka bola nielen na náter, ale aj všetky súvisiace práce, ako napríklad očistenie povrchu, ktorého celková plocha je 7 046 metrov štvorcových.

Následne sa 4. mája 2017 počas obhliadky, ktorú RTVS zorganizoval pre záujemcov, prišlo na skutočnosť, že „plochy oceľovej konštrukcie uvedené v opise predmetu zákazky nekorešpondujú s faktickým stavom na mieste“.

RTVS pritom pri príprave verejného obstarávania vychádzal zo znaleckého posudku.

Vzhľadom na výrazný rozdiel medzi pôvodne uvedenými plochami oceľovej konštrukcie a reálnym stavom RTVS vo verejnom obstarávaní nepokračoval. Informoval o tom Úrad pre verejné obstarávanie vo vestníku 16. mája 2017.

33 rokov

Verejnoprávny rozhlas je v "obrátenej pyramíde" vyše 33 rokov. Z nového rozhlasového strediska na Mýtnej ulici 1 v Bratislave sa začalo pravidelne vysielať 27. marca 1985.

V roku 2015 pripravil RTVS k 30. výročiu vysielania špeciálny program a tiež pravidelné prehliadky budovy pre verejnosť pod názvom „Prečo pyramída?“.

Formou náučného chodníka predstavujú zaujímavosti budovy Slovenského rozhlasu a miesta bežnému návštevníkovi zvyčajne neprístupné.

Na príprave prehliadky pracovali Štefan Bekeš z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, Peter Szalay z oddelenia architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied a grafický dizajnér Boris Meluš. Koncom roka 2017 vyhlásil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky sídlo SRo za národnú kultúrnu pamiatku.