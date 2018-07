Gajdoš podáva trestné oznámenie vo veci Slovenských brancov

Minister chce, aby prokuratúra preskúmala činnosť organizácie.

23. júl 2018 o 11:18 (aktualizované 23. júl 2018 o 12:03) TASR

BRATISLAVA. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) podáva na Generálnu prokuratúru (GP) SR podnet vo veci Slovenských brancov.

Chce, aby GP SR preskúmala činnosť tejto polovojenskej organizácie a povedala, či nie je ohrozením bezpečnosti SR a v rozpore s platnými zákonmi.

Hru na vojakov odmieta

Zdôrazňuje, že jedinou legálnou obrannou organizáciou Slovenska sú Ozbrojené sily SR. Minister to oznámil na tlačovej konferencii v Bratislave.

"Vzhľadom na medializované udalosti z posledných dní som sa rozhodol podať podnet na generálnu prokuratúru, aby preskúmala činnosť polovojenskej organizácie Slovenskí branci," vyhlásil.

Gajdoš odmieta tolerovať, že niekto "s nejasným cieľom sa snaží militarizovať spoločnosť a hrať sa na vojakov".

Od generálnej prokuratúry chce minister počuť, či je činnosť Slovenských brancov v súlade so slovenskými zákonmi.

"Nie je možné, aby tu pôsobila paralelná vojenská skupina, ktorá chce alternovať ozbrojené sily vo svojej činnosti," zdôraznil minister, ktorý sa dištancuje od aktivity tejto polovojenskej organizácie.

Rovnako odmieta spoluprácu s takýmito organizáciami.

Výcvik profesionálnych vojakov

V súvislosti s informáciami o tom, že s brancami spolupracujú skutoční vojaci, minister povedal, že v súčasnosti neporušujú platné zákony, ich velitelia ich nemôžu personálne riešiť.

"Ale to neznamená, že do budúcnosti to necháme bez povšimnutia. To, čo získava výcvikom profesionálny vojak, by nemalo byť zneužívané na výcvik takýchto polovojenských skupín," zdôraznil minister.

Na základne stanoviska GP SR sa ministerstvo bude podľa Gajdoša snažiť riešiť aj túto situáciu, tiež zneužívanie insígnií Ozbrojených síl SR, ako aj používanie vojenskej techniky takýmito organizáciami.