Štát hľadá spôsob, ako motivovať lekárov zostať liečiť na Slovensku

Absolventom medicíny nemožno prikázať, aby zostali na Slovensku.

23. júl 2018 o 14:47 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva hľadá pozitívne riešenia, ako motivovať absolventov lekárskych fakúlt zostať na Slovensku.

Problematiku ako takú intenzívne rieši v pravidelných intervaloch s ministerstvom školstva, pričom hľadajú možnosti, ako podmienky na slovenskom trhu nastaviť tak, aby absolventi fakúlt neopúšťali slovenský trh práce.

Ministerstvo to uviedlo v reakcii na návrh SaS, aby absolvent medicíny, ktorý po štúdiu odíde natrvalo pracovať do zahraničia, si musel štúdium spätne zaplatiť.

Pozrú sa na návrh liberálov z SaS

"Vítame konštruktívne návrhy, spomínaný návrh SaS však musíme podrobiť analýze, či je realizovateľný z právneho hľadiska z pohľadu EÚ o voľnom pohybe osôb," ozrejmila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Podľa jej slov je nedostatok lekárov dlhoročným problémom na Slovensku a ministerstvo intenzívne pracuje na systematických krokoch, aby sa ich počet postupne navyšoval.

Jedným z takýchto krokov je napríklad zvýšenie počtu novoprijatých študentov na lekárske fakulty, čo sa stane už na začiatku najbližšieho akademického roka.

Lekárske fakulty prijmú študentov, ktorí úspešne absolvovali prijímacie skúšky, ale skončili pod čiarou. MZ zároveň hľadá aj spôsoby a riešenia, ako v čo možno najkratšom termíne navýšiť počet študentov aj v odbore ošetrovateľstva.

Ďalším z krokov je aj rezidentský program, ktorého cieľom je dostať chýbajúcich odborníkov najmä do regiónov, kde sú najviac potrební.

Lekári zo zahraničia

"Systémovým krokom na zvýšenie počtu lekárov je aj zjednodušený vstup na náš trh pracovníkov zo zahraničia, zjednodušujú sa administratívne podmienky tak pre lekárov ako aj sestry. Ministerstvo zdravotníctva zároveň kontinuálne pracuje na tom, aby sa podmienky na prácu pre lekárov a ostatných zdravotníkov zlepšovali. Nemocnice investujú z kapitálových výdavkov do rekonštrukcie a modernizácie, takisto sa môžu uchádzať o peniaze z eurofondov a investovať ich do oblastí, ktoré sú pre zdravotníkov a pacientov najviac potrebné," uviedla Eliášová s tým, že v nemocniciach sa zároveň dodáva nová prístrojová technika, kde vďaka centrálnemu obstarávaniu a dvojkolovej elektronickej aukcii sa nakupuje s výraznými úsporami.

Ministerstvo školstva ohľadom návrhu SaS uviedlo, že vysokoškolský systém vzdelávania na Slovensku je budovaný v súlade s Bolonským procesom, ktorého jednotlivé princípy sa zakladajú aj na voľnom pohybe osôb v rámci európskeho priestoru.

"Okrem toho náš systém vzdelávania na vysokých školách nepredpokladá také riešenia, ktoré by limitovali uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, napr. ich zaviazaním zostať pracovať po skončení štúdia na Slovensku," dodal rezort.

Účet za štúdium medicíny

Jana Cigániková za SaS vyhlásila, že Slovenská republika je producentom lekárov pre Európsku úniu a svet, je preto načase uvažovať nad virtuálnym účtom za štúdium medicíny.

Ak by absolvent medicíny odišiel po škole pracovať do zahraničia a nevrátil by sa do piatich rokov, jeho virtuálny účet by sa stal reálnym a musel by ho zaplatiť.

Cigániková uznáva, že absolventom medicíny nemožno prikázať, aby zostali na Slovensku.

"Ale nie je fér, že občania Slovenska, ktorých nemá kto liečiť, platia cez dane štúdium lekárov, ktorí napokon liečia v zahraničí. Účet za štúdium však nie je sám o sebe systémovým riešením. Treba najskôr reálne zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského zdravotníckeho trhu práce. Teda merať a poctivo vyhodnocovať. Zároveň je potrebné vytvoriť možnosti, aby do zdravotníctva plynuli ďalšie zdroje, napríklad vytvorením možnosti pripoistenia. Tieto peniaze treba potom rozdeliť podľa potrieb pacienta," odporučila.