Číž zo Smeru: Diskusie s Lajčákom o kandidatúre majú význam

Kažimírove ambície stať sa guvernérom Národnej banky sú podľa Číža prirodzené.

23. júl 2018 o 17:47 Lucia Krbatová

Stále prenikajú informácie, ako sa Smer snaží presvedčiť ministra zahraničia Miroslava Lajčáka, aby predsa len kandidoval za prezidenta. Je to tak?

"Slovensko má niekoľko osobností, ktoré by mali predpoklady vykonávať túto funkciu. To znamená mať dostatočné diplomatické a vnútropolitické skúsenosti a dokázať rešpektovať ústavu. Jednou z nich je aj pán minister Lajčák, ktorý vykonáva vrcholovú funkciu v OSN a má za sebou aj preukázateľné výsledky. Zaznamenali sme niektoré jeho reakcie, že v tejto fáze o kandidatúre neuvažuje, ale diskusia prebieha ďalej. Ak by funkciu prijal, bol by dobrým kandidátom."

Lajčák je teda ako prezidentský kandidát Smeru stále v hre?