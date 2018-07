SaS by virtuány účet rozšírila aj na iné odbory

Rozdiel v životnej úrovni medzi vyspelými krajinami a Slovenskom bude pretrvávať.

24. júl 2018 o 13:00 SITA

BRATISLAVA. Diskusia o virtuálnom účte by sa nemala týkať len medikov.

Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá v pondelok predložila na diskusiu návrh na zriadenie virtuálneho účtu pre absolventov medicíny ako reakciu na akútny nedostatok lekárov a problém odchodu mladých medikov do zahraničia.

Ak by sa rozhodol dlhodobo pracovať v zahraničí, virtuálny účet by sa zmenil na skutočný.

Odchod by stál trinásťtisíc eur

Absolvent by musel vrátiť peniaze do slovenského verejného rozpočtu. Tie by sa potom investovali do zdravotníctva. Štúdium medicíny vyjde na 13 300 eur.

"Ak by malo k takémuto kroku prísť, mal by byť pre všetkých. Tomu však predchádza okrem širokej spoločenskej diskusie veľa ďalších krokov na zlepšenie školstva, jeho financovania a uplatňovania absolventov tak, aby tu ľudia sami chceli zostať," vysvetlil tímlíder SaS pre školstvo Branislav Gröhling.

"Patrí sem aj zlepšenie platov, inak sa absolventom na Slovensku neoplatí nielen študovať, ale ani pracovať. Potom môžeme uvažovať o spomenutom opatrení a zároveň sa nám ponúkne napríklad aj možnosť spoplatnenia škôl formou pôžičiek a štipendií. Tak ďaleko sa však slovenské školstvo nenachádza," doplnil Branislav Gröhling.

Odchod lekárov je nespravodlivý k občanom

Podľa stanoviska SaS, ktoré poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková, rozdiel v životnej úrovni medzi vyspelými krajinami a Slovenskom bude pretrvávať aj nasledujúce roky, a preto časť vysokoškolsky vzdelaných ľudí odíde zo Slovenska za lepšími pracovnými i životnými podmienkami.

"Dnes je vypuklým problémom odchod mladých lekárov, ale našu krajinu neopúšťajú len oni. Z pohľadu občanov je nespravodlivé a finančne neúnosné, aby sa skladali na bezplatné vzdelávanie mladých ľudí na verejných vysokých školách, a tí následne svoje znalosti a diplomy budú trvalo využívať v inom štáte,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

Korupčný systém podporuje únik mozgov

SaS súhlasí s názormi a zároveň aj presadzuje riešenia, aby podmienky na prácu a život na Slovensku boli čo najlepšie a vzdelaní ľudia zo Slovenska svoj osobný a profesionálny život spájali trvalo s našou krajinou.

No aj v ideálnych podmienkach je dobehnutie úrovne platov v Nemecku, Rakúsku, ale aj Česku otázkou niekoľkých rokov. To sa týka aj ďalších pracovných a životných podmienok.

„Za pokračovania súčasnej koalície, ktorá miesto uskutočňovania reforiem udržuje pri živote korupčný a oligarchický systém, bude, žiaľ, únik mozgov pokračovať a dá sa ešte očakávať aj jeho nárast,“ uzavreli liberáli.