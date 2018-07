Zdravotnícki odborári kritizujú nápad SaS o školnom, varujú pred diskrimináciou

SaS vyhlásila, že je načase uvažovať nad virtuálnym účtom.

24. júl 2018 o 17:35 TASR

BRATISLAVA. Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) kritizuje nápad SaS, aby absolvent medicíny, ktorý by odišiel po škole pracovať do zahraničia a nevrátil by sa do piatich rokov, musel školné vrátiť.

"Nápad za všetky drobné," reagujú zdravotnícki odborári.

Vrátenie peňazí

Zdôrazňujú, že ak si ctíme voľný pohyb osôb v rámci európskeho priestoru, nemožno situáciu s migráciou lekárov a zdravotných sestier riešiť spôsobom, "ktorý diskriminuje jednu skupinu absolventov vysokoškolského štúdia voči ostatným".

SOZZaSS dodáva, že zatiaľ sa nestretol s požiadavkou vrátenia školného pri akomkoľvek štúdiu na Slovensku.

"Ak by sa tak malo stať, bol by to precedens," vyhlásili odborári. Podľa nich by bolo lepšie hľadať skôr riešenia na zlepšenie pracovných podmienok, vybavenia pracovísk, medziľudských vzťahov.

"A ruka v ruke s lepším finančným ohodnotením zabezpečme zotrvanie mladých ľudí na Slovensku aj s vytvorením takých podmienok, ktoré im zabezpečia osobnostný rozvoj a kvalitný život," dodáva SOZZaSS.

Žiadajú virtuálny účet

Jana Cigániková z opozičnej SaS v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásila, že Slovenská republika je producentom lekárov pre Európsku úniu a svet, je preto načase uvažovať nad virtuálnym účtom za štúdium medicíny.

Ak by absolvent medicíny odišiel po škole pracovať do zahraničia a nevrátil by sa do piatich rokov, jeho virtuálny účet by sa stal reálnym a musel by ho zaplatiť.

Študent by sa k takémuto postupu zaviazal ešte pred začiatkom štúdia. Branislav Gröhling zo SaS neskôr doplnil, že nie je vhodné, aby bolo takéto opatrenie zavedené len pre medikov. Ak by malo k takémuto kroku prísť, mal by byť podľa neho pre všetkých.

Absolventov chcú motivovať

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii na nápad SaS uviedlo, že hľadá pozitívne riešenia, ako motivovať absolventov lekárskych fakúlt zostať na Slovensku.

Problematiku ako takú intenzívne rieši v pravidelných intervaloch s ministerstvom školstva, pričom hľadajú možnosti, ako podmienky na slovenskom trhu nastaviť tak, aby absolventi fakúlt neopúšťali slovenský trh práce.

Konštruktívne návrhy rezort víta, nápad SaS musí podrobiť analýze, či je realizovateľný z právneho hľadiska z pohľadu EÚ o voľnom pohybe osôb.

Ministerstvo školstva ohľadom návrhu SaS uviedlo, že vysokoškolský systém vzdelávania na Slovensku je budovaný v súlade s Bolonským procesom, ktorého jednotlivé princípy sa zakladajú aj na voľnom pohybe osôb v rámci európskeho priestoru.

"Okrem toho náš systém vzdelávania na vysokých školách nepredpokladá také riešenia, ktoré by limitovali uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, napr. ich zaviazaním zostať pracovať po skončení štúdia na Slovensku," dodal rezort.