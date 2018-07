Dobré ráno: Ekonomický zázrak sa na Slovensku volá Bonul

Ako sa darí bezpečnostnej službe.

25. júl 2018 o 23:20 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Súťažila s blízkou firmou, inokedy vyhrala aj napriek vysokej cene a raz v hodnotiacej komisii sedel jej bývalý zamestnanec.

Takýmito slovami možno opísať bezpečnostnú službu Bonul oligarchu Miroslava Bödöra i jej zákazky. Zdá sa, že teraz má ďalšie: u Vodohospodárskeho podniku a stavať má aj pre vojenských letcov.

O čo ide, čo je to za firmu a prečo sa jej tak úžasne darí?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Voľby do europarlamentu by sa mohli zlúčiť s jedným z kôl najbližších prezidentských volieb. Navrhujú to poslanci SaS, výsledkom by bolo šetrenie aj vyššia účasť.

Po útoku na Rómov v Žiline plánuje Únia Rómov pokojný protest. Tvrdí tiež, že takéto rasistické útoky sú výsledkom nečinnosti vlády. V noci z piatka na sobotu traja mladíci surovo napadli 21-ročného Žilinčana, ktorý skončil v nemocnici s krvácaním do mozgu.

Skrachovala cestovka Albania Travel, jej dovolenkári zostali na letisku. 84 ľudí zostalo v Tirane, ďalších 86 ľudí čakalo na letisku v Poprade. Cestovná kancelária však má uzatvorené poistenie pre prípad úpadku, poisťovňa už situáciu rieši.

Spravodajská televízia CNN zverejnila tajnú nahrávku Donalda Trumpa s jeho bývalým osobným právnikom Michaelom Cohenom. Dohovárajú sa na nej, ako vyriešiť problém s bývalou playmate, ktorá tvrdila, že s Trumpom mala milenecký pomer. Istý americký bulvárny denník nakoniec za 150-tisíc dolárov práva na tento príbeh od ženy kúpil, článok však nikdy nevyšiel.

Cukrovinky KitKat nedostali ochrannú známku, vraj tvar tejto čokolády nie je dostatočne charakteristický. Súdny dvor Európskej únie tak odmietol žiadosť spoločnosti Nestlé.

