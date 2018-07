Kandidát na bratislavského primátora Mika: Keby som mal také úžasné vzťahy, asi tu nesedím

Václav Mika by chcel v Bratislave vybudovať Národný park.

26. júl 2018 o 22:40 Lucia Krbatová

Prečo by ľudia mali voliť za bratislavského primátora človeka, ktorý má skúsenosti z mediálnej brandže, ale s komunálom nemá nič spoločné?

„Považujem za svoju výhodu, že som nemal priamu skúsenosť s komunálnou politikou. V politike sú dva typy ľudí. Pre niektorých je to živobytie a ľudia druhého typu majú za sebou príbeh, v oblasti verejného života niečo dokázali a túto skúsenosť chcú preniesť do komunálnej politiky. Vyberte si, v ktorej skupine som. Predpoklady zabojovať mi dáva aj to, že som už pracoval vo verejnej inštitúcii a robil som presne to, čo vyžaduje komunálna politika. To znamená vedieť spájať, byť dobrý správca, hospodár a aj zamestnávateľ, lebo mesto zamestnáva päťtisíc ľudí.“

Za vášho pôsobenia v RTVS sa vám podarilo urobiť zo spravodajstva najdôveryhodnejšie na trhu aj vďaka tímu ľudí, ktorými ste sa obklopili. Na magistráte si poslancov nebudete môcť vybrať a skúsenosti z tohto volebného obdobia ukazujú, že poslanci nie vždy spolupracujú s primátorom. Ste na to pripravený?

„Mne v živote vždy išlo o spájanie. Navonok môžem pôsobiť, že som bol vždy na vrchole reťazca ako generálny riaditeľ rádia či súkromnej televízie, ale vždy tam bolo predstavenstvo, akcionári, v RTVS zasa Rada RTVS, ktorá schvaľovala rozpočet či programový koncept. Na zastupiteľstvo chodím a dá sa prirovnať k predstavenstvu či Rade RTVS. Pri každom rozhodovaní človek potrebuje veľkú mieru kompromisu a spolupráce a ja som na to pripravený.“

Odkedy ste začali chodiť na zastupiteľstvo? Až keď ste sa rozhodli kandidovať?