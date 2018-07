Lubyová považuje petíciu na podporu SAV za neprospešnú

SAV dala podnet na Generálnu prokuratúru za nečinnosť ministerstva školstva.

26. júl 2018 o 16:49 TASR

BRATISLAVA. Slovenská akadémia vied (SAV) trvá na tom, že splnila podmienky na registráciu jej organizácií do Registra verejných výskumných inštitúcií (VVI), no ministerstvo školstva ich napriek tomu stále nezaregistrovalo.

Zdôrazňuje, že zápis v registri potrebuje urýchlene. Ministerstvo školstva zdôrazňuje, že mu záleží na ďalšom rozvoji SAV a preto trvá na dôkladnom a dôslednom postupe pri registrácii verejných výskumných inštitúcií.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Akadémia dala podnet prokuratúre

Prečítajte si tiež: Inštitúcie SAV sú odrezané od finančných prostriedkov

SAV funguje v súčasnosti v právnom vákuu. "Inštitúcie nemôžu nakladať s peniazmi na nákup techniky, služobné cesty si zamestnanci hradia z vlastného vrecka, nie je možné zapájať sa do projektov, grantov. Nezanedbateľná je duševná ujma. V situácii, keď vedci necítia podporu zo strany štátu, ale čelia nezmyselným prekážkam, je atraktivita tohto povolania vážne ohrozená," uviedla hovorkyňa Monika Hucáková.

Akadémia sa obrátila na advokátov TailorWessing a dala podnet na Generálnu prokuratúru za nečinnosť ministerstva školstva vo veci transformácie.

"Z právnej analýzy jednoznačne vyplýva, že ministerstvo školstva je povinné zapísať VVI do registra, nakoľko mu táto povinnosť (nie možnosť) vyplýva zo zákona o SAV," dodala Hucáková.

Ministerstvo zdôrazňuje, že mu mimoriadne záleží na ďalšom rozvoji SAV.

Prečítajte si tiež: SAV môže zaniknúť, obáva sa jej šéf Šajgalík

"A práve preto trváme na dôkladnom a dôslednom postupe pri registrácii verejných výskumných inštitúcií tak, aby sa v budúcnosti nemohol tento proces nikým spochybňovať. Stretli sme sa s riaditeľmi ústavov. Normálne, konštruktívne, vecne sme debatovali. Tak ako my, aj oni majú záujem a úprimnú snahu veci riešiť a spoločne na takomto riešení aj pracujeme. Mediálne ataky v tejto súvislosti nijako situácii nepomôžu," uviedol hovorca Peter Bubla.

Rezort považuje za zarážajúce, že SAV, ktorá sa podieľala na tvorbe zákona o VVI, v tlačovej správe priznáva, že sa prvýkrát na ministerstvo obrátila až 19. februára 2018, teda 5,5 mesiaca po nadobudnutí účinnosti zákona. "Rovnako SAV vo svojej vlastnej tlačovej správe priznáva, že nedodala ministerstvu všetky potrebné dokumenty do zákonom stanoveného termínu, teda do 31. mája 2018, dokonca dodnes neevidujeme všetky potrebné dokumenty," doplnil Bubla.

Problém podľa ministerstva nie je iba v nedodaní vnútorných predpisov. "Ale najmä v nedodaní identifikácie majetku, pohľadávok, iných majetkových práv,..., ktoré mali byť pre úspešný proces transformácie dodané do 31. mája 2018," dodáva rezort.

Petícia na podporu SAV

Prečítajte si tiež: Lubyová vyčíta Slovenskej akadémii vied nedostatky, jej zánik vylúčila

Na stranu SAV sa postavilo vyše 70 osobností zo spoločenského a kultúrneho života, ktorí spolu s vyše 900 ďalšími signatármi podpísalo petíciu Stojím za SAV. Medzi osobnosťami je historička umenia Alexandra Kusá, herci Táňa Pauhofová, Richard Stanke, Tomáš Maštalír, Lukáš Latinák, Henrieta Mickovičová a Alexander Bárta. Petíciu podpísal napríklad aj riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla, spisovateľ Viliam Klimáček či Imrich Barak, ktorý spolu s Fedorom Gömörym založili iniciatívu Veda chce žiť - Iniciatíva za podporu vedy na Slovensku.

Signatári žiadajú ministerku školstva Martinu Lubyovú (nominantka SNS), aby si jej ministerstvo "bezodkladne splnilo svoju povinnosť zapísať novovzniknuté vedeckovýskumné inštitúcie do Registra VVI a nebralo vedkyne a vedcov Slovenskej akadémie vied ako rukojemníkov".

Lubyová: Petícia nikomu neprospieva

Ministerka zdôraznila, že ministerstvo sa nemôže nechať tlačiť do porušovania zákona. Petíciu považuje za pokus politizovať situáciu.

Prečítajte si tiež: Zamestnanci SAV sú pre transformáciu v právnom vákuu, tvrdia tamojšie odbory

"A to neprospieva nikomu ani samotnej SAV. My sa snažíme situáciu nepolitizovať a usilujeme sa o to, aby mohli byť zaregistrovaní v súlade so zákonom," povedala Lubyová. Ak má ktokoľvek záujem o normálnu konštruktívnu diskusiu a vysvetlenie vecí, má podľa nej na ministerstve dvere otvorené.

Lubyová odmieta tvrdenia, že jej rezort žiadal doklady nad rámec zákona. Zopakovala, že SAV rezort ponúkol možnosť registrovať ústavy tak, ako budú dodávať materiály. SAV ale tento postup označila podľa Lubyovej za selektívny a odmietla ho. "My to rešpektujeme," poznamenala s tým, že je v záujme SAV aj ministerstva, aby boli organizácie zaregistrované v súlade so zákonom čím skôr.