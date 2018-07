Kotlebu obžalovali za šeky so sumou 1 488 eur

Obvinili ho z prečinu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu slobôd.

27. júl 2018

BRATISLAVA. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal vo štvrtok obžalobu na predsedu parlamentnej strany ĽSNS Mariana Kotlebu.

Obvinil ho z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba 14. marca na podujatí svojej strany rozdal trom rodinám šeky po 1 488 eur.

Vzniklo podozrenie, že strana sa tým prihlásila k známemu neonacistickému symbolu 1488.

Číslo 14 predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.