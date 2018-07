Ako bude na tom vaše mesto o 20 rokov? Nie všade ľudia ubudnú

Desať správ, ktoré zaujali čitateľov v angličtine.

27. júl 2018 o 15:25 sme.sk

1. Kde nájdete najväčší tobogan na Slovensku? Where can you find a Dubai-like tobogan in Slovakia?

2. Radšej pivo ako pálenku. Štatistiky ukazujú, že pijeme menej: Alcohol consumption in Slovakia drops

3. Povodne v Tatrách a Vlci v Dolnej Krupej. Výber z anglického prehľadu správ teraz aj v krátkom videu

4. Kam na film pod nočnou oblohou? V Bratislave je veľa možností: Movies under an open sky feel differently than in an air-conditioned cinema

5. Kto sú Noční Vlci a prečo by nás malo zaujímať, že majú klub na Slovensku? Russian bikers have established a branch in Slovakia

6. Pozorovanie zatmenia mesiaca, holandský DJ, či tanečný festival čakajú na Bratislavčanov najbližšie dni: Top 10 events in Bratislava

7. Za tovar a služby platíme skoro o polovicu menej ako v inde v EÚ: Slovakia is the seventh cheapest country in the EU

8. Generálna prokuratúra preskúma, či Slovenskí Branci predstavujú pre Slovensko bezpečnostnú hrozbu: Defence Minister Gajdoš files motion against paramilitary group Slovak Levies

9. Kuciak písal aj o kokaíne a praní špinavých peňazí v Tatrách. Článok, na ktorom pracoval, vyšiel aj v angličtine: Another unfinished piece by Ján Kuciak describes drug cartel

10. Ako bude na tom vaše mesto o 20 rokov? Nie všade ľudia ubudnú: Slovak towns are shrinking

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.