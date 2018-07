Dobré ráno: Čo by ste mali spraviť na diaľnici ako prvú vec

Krátky návod na prežitie na ceste.

29. júl 2018 o 23:17 Tomáš Prokopčák, Michael Kasarda

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/478391208&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Zdá sa, že najväčší problém je niekde medzi volantom a sedačkou.

Experimenty totiž ukazujú, že keby sme jazdu na diaľnici všetci nechali na adaptívne tempomaty, zápch by bolo menej, šetrili by sme benzín a bolo by menej nehôd.

Do toho sa stále objavujú správy, ako vodiči nevedia poriadne využívať stredový pruh a špekuluje sa dokonca aj nad tým, že by sa mohli zmeniť maximálne rýchlosti v obci aj na diaľniciach.

Čo sa to teda deje na našich cestách, ako to tam vyzerá a ako by sa to dalo rýchlo a relatívne bezbolestne zlepšiť?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Michaelom Kasardom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

Úrad špeciálnej prokuratúry obžaloval Mariana Kotlebu. Obvinil ho z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd.

Ministerstvo školstva a Slovenská akadémia vied sa navzájom obviňujú, kto môže za to, že stále poriadne neprebieha transformácia SAV. Zaujímavé na tom je, že ministerka školstva Martina Lubyová nominovaná stranou SNS je sama bývalá vysoká funkcionárka z SAV.

Smrtiace požiare pri Aténach mohol podľa gréckej vlády niekto úmyselne založiť - oheň sa totiž podľa úradov rozhorel na mnohých vzdialených miestach prakticky naraz. Pri požiaroch zahynulo už cez osemdesiat ľudí.

Kolumbijský kartel vypísal odmenu na psa. Teda, v skutočnosti to je policajný pes, sučka nemeckého ovčiaka Sombra, ktorá pomohla zatknúť viac ako dvesto podozrivých a našla takmer desať ton kokaínu.

Do vesmíru vyniesli ďalšie štyri družice navigácie Galileo. Systém sa tak rozrastie na 26 satelitov, jeden z nich ponesie aj slovenské meno Samuel.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Okrem podcastu Dobré ráno vydáva denníka SME aj ďalšie tri podcasty - Zoom, Klik a Tech_FM.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a objavov, zo sveta astronómie, biológie a medicíny, ale aj o tom, ako sa šíria hoaxy a falošné správy, a v čom klamú.

Klik je týždenný podcast o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete technológií, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu ráno.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká tiež v spolupráci s Rádiom_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

V máji prerobil denník SME aj svoje televízne štúdio, aby vznikol priestor na nové podcastové štúdio. Podcastové štúdio je dostupné aj k prenájmu na externé nahrávanie.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.