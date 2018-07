Herec Juraj Tabaček: Za Slotu bolo v Žiline horšie

V spoločnosti sa stupňuje napätie.

27. júl 2018 o 21:00 Roman Cuprik

V Žiline ho zbili len raz, keď sa pohádal so spolužiakom na základnej škole. Herec a zabávač Juraj Šoko Tabaček je Žilinčan a sleduje situáciu po útoku na Rómov.

Hovorí, že aj napriek medializovanej bitke sa v meste cíti bezpečne. Zároveň však vníma, že v spoločnosti narastá napätie a ľudia by sa o Rómov mali podľa neho viac zaujímať.

V Žiline mladíci v noci z piatka na sobotunapadli Rómov a potom aj ľudí, ktorí sa im snažili pomôcť. Viacerí skončili v nemocnici. Narastá v posledných rokoch v Žiline nevraživosť?

„Na celom Slovenskú sú skupiny, ktoré sa v posledných rokoch snažia eskalovať nenávisť. Žilina z tohto trendu nevybočuje a poznám viacerých ľudí, ktorí by sa vedeli v istých situáciách nahnevať a boli by schopní prejsť do fyzického stretu. Na druhej strane nemôžem povedať, že by tu výrazne narástol extrémizmus.“

Vy sa cítite v Žiline bezpečne?

„Aj keď bývam v Žiline, väčšinou sa vo voľnom čase zdržujem skôr v jej okolí, v prírode a tak ďalej. Neviem teda úplne zhodnotiť jej nočný život, ale ja som sa vždy v tomto meste cítil bezpečne. Je však pravda, že boli aj horšie obdobia.“

Kedy to bolo horšie?